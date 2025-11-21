Vecino de Indiana se enfrenta a Amazon por afectaciones en su entrada tras múltiples entregas

Un residente de Merrillville, Indiana, ha levantado la voz para denunciar que camiones de entrega asociados a Amazon están utilizando repetidamente su entrada de autos para maniobras y entregas, provocando grietas y daños estructurales en el concreto.

De acuerdo con el medio ABC 7 Chicago, al que se acercó el residente de nombre Charles Burns, se ha documentado a vehículos entrando sin permiso pese a un letrero que prohíbe el acceso de carga en su propiedad.

Naturaleza del conflicto y daños documentados

Según ABC 7 Chicago, Burns sostiene que las furgonetas, de aproximadamente 9,000 libras, han ingresado a su propiedad durante años, lo que habría provocado fracturas por estrés en la losa debido a que no hay soporte lateral suficiente en uno de los bordes del pavimento. El propietario ha recopilado videos de seguridad donde se observa a los vehículos accediendo a su entrada pese al señalamiento que prohíbe el paso a camiones de reparto.

Burns sostiene que las furgonetas han ingresado a su propiedad durante años. Crédito: David Zalubowski | AP

El afectado indica que esta situación se ha prolongado por al menos cinco años, con conductores que ignoran sus solicitudes y continúan utilizando su entrada para girar o detenerse. Burns afirma que, en ocasiones, el comportamiento de los repartidores ha sido hostil, mencionando incluso un episodio en el que un conductor fue captado burlándose de su esposa cuando ella pidió que respetaran la señalización.

De acuerdo con el reporte de ABC 7, otras compañías de mensajería como UPS y FedEx no ingresan a la propiedad, prefiriendo estacionarse en la calle y caminar hasta la puerta, algo que el vecino considera una práctica más respetuosa y que evita daños innecesarios.

Respuesta de Amazon y estado actual del reclamo

Según ABC 7 Chicago, Burns presentó una reclamación formal por los daños, pero esta fue rechazada inicialmente. Tras ser contactada por el medio, Amazon respondió que ya se había comunicado con el cliente para tratar de resolver la situación directamente. Sin embargo, el residente asegura que hasta ahora no ha recibido reparación, compensación ni confirmación de que sus reportes hayan sido aceptados.

Aunque Burns reconoce que en las últimas semanas ha visto una ligera disminución en el número de camiones que entran a su propiedad, señala que el problema persiste y aún no existe una solución concreta.

La empresa indicó que los conductores deberían respetar las instrucciones de los clientes y que cualquier queja debe ser comunicada directamente a Amazon para ser atendida, aunque la política oficial sobre accesos a entradas privadas no fue aclarada.

Expertos en logística consultados por ABC 7 Chicago señalan que los aumentos en el volumen de entregas han generado tensiones similares en otros vecindarios, especialmente en zonas donde las entradas residenciales no están diseñadas para el peso de vehículos comerciales. Estos daños pueden aparecer de forma acumulativa y, con el tiempo, implicar reparaciones costosas para los propietarios.

