Christian Chávez celebra el embarazo de Dulce María y habla del distanciamiento de RBD

Christian Chávez recientemente sostuvo un acercamiento con la cantante Dulce María, de la cual manifestó que le tiene muchísimo aprecio y también se pronunció sobre el embarazo de la mexicana a sus casi 40 años. Además, explicó que una vida siempre es motivo de festejo y considera que, para ella, en definitiva se convierte en un obsequio el hecho de incrementar los integrantes de su familia.

“Yo a Dulce la quiero mucho. De hecho, hablamos hace poco. Me cayó la sorpresa (el embarazo) y una vida siempre se celebra. Y qué maravilloso que acaba de ser el cumpleaños de su hija, María Paula. Entonces, creo que es un gran regalo el volver a ser mamá… El cariño está”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

La relación entre los integrantes de la agrupación se encuentra fracturada desde hace mucho tiempo y él habló al respecto: “La esperanza es lo último que muere. Yo les puedo decir que soy el fan número uno de RBD. A mí me dicen y yo estaría mañana trepado en el escenario, pero creo que también tiene que pasar el tiempo; las heridas tienen que sanar”.

El problema que se registró entre los integrantes de la agrupación RBD fue cuando realizaron una gira mundial y desconocen lo que ocurrió con el dinero que manejaba el manager, quien después fue despedido. Desde ese entonces, muchos comenzaron a manifestar sus incomodidades y se distanciaron por tener opiniones distintas sobre lo ocurrido. Luego de varios años, se mantiene así.

“Somos una familia y a veces, cuando hay algún problema, ves de pronto que en la Navidad se agarran los tíos y te dejan de hablar uno o dos años, y después se van arreglando. Entonces, yo creo que el cariño de la gente y lo que representa RBD para tantas personas, nos puede unir por ahí“, añadió a los reporteros.

Los periodistas les consultaron si se sentía en la capacidad de ser el que se encargara de gestionar un reencuentro entre los cantantes de RBD, pero está consciente de que todavía existen muchas heridas que hay que sanar y no cree estar en la posición de ser el que genere una reconciliación: “La verdad es que ojalá tuviera ese poder. No me siento capacitado, pero sí me gustaría”.

