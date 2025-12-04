Deco descarta la llegada de Lionel Messi al Barcelona 

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ofreció un análisis de la actualidad del equipo tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid y asegurar el primer puesto de LaLiga de España, poniéndose como firmes candidatos para levantar nuevamente este trofeo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para la Cadena SER, donde habló sobre los rumores de un posible regreso del astro argentino Lionel Messi a sus filas, además que llenó de elogios principalmente el papel de Robert Lewandowski y habló sobre la situación que atraviesa el portero Marc André Ter Stegen.

Con respecto a Lewandowski, Deco lo ratificó como su nueve titular y no tiene intención de cambiarlo por los momentos al considerar que todavía tiene mucho más por ofrecer dentro de la plantilla comandada por Hansi Flick, por lo que espera seguir viendo muchos goles de su parte.

“De momento, el 9 es de Robert Lewandowski y tiene contrato. La especulación es normal, pero no hemos momento de pensar en eso. No hay que obsesionarse con ningún 9. Nos ha dado mucho y creo que aún tiene mucho por ofrecer. No hemos hablado aún con él porque cuando los jugadores llegan a una edad hay que ir hablando año a año”, expresó.

Deco sostuvo que los planes del equipo para lo que resta de temporada y las próximas no tienen en mente al atacante Lionel Messi al resaltar el contrato que tiene actualmente con el Inter Miami de la Mejor League Soccer (MLS).

“No creo que su llegada sea posible, tiene contrato con el Inter de Miami. Es un gran jugador, pero ahora mismo no es un tema”, resaltó el directivo.

Con respecto a la actualidad de Ter Stegen, el director deportivo habló sobre su estado de salud y lo imposible que es que se recupere al 100% para así poder volver a estar defendiendo la portería.

“Primero se tiene que recuperar. Claro que puede ser el tercer, segundo o primer portero. Cuando firmamos a Joan García sabíamos que era de presente y futuro, pero todo se precipitó por la lesión de Marc. Nadie tiene por contrato jugar. Es decisión del entrenador. Y luego cada jugador es libre de buscar soluciones para jugar si quiere. Pero Marc no está aún ni para ir convocado. No me gusta hablar de futurismo. Primero que esté disponible y luego buscará sus opciones de jugar”, dijo.

“Cuando pensamos la plantilla primero teníamos claras las renovaciones. No solo para esta temporada, si no para encontrar una estabilidad de cara al futuro. La idea era consolidar al equipo. Es cierto que hemos sufrido con las lesiones y eso te condiciona, pero lo hemos dio superando. Es complicado que el mercado de enero funcione bien, es difícil encontrar buenos jugadores. No creo que necesitamos a nadie a día de hoy. ¿Salidas? tampoco”, agregó Deco en sus declaraciones.

Situación de Flick

Para finalizar, Deco habló sobre la situación que ha venido atravesando el entrenador Hansi Flick tras verlo siendo consolado por Raphinha en la victoria que lograron ante el Atlético de Madrid.

“Como a todos, hay días que estás más cansado que otros. Yo lo veo igual, normal, teniendo en cuenta las preocupaciones del día a día. Ayer un nuevo lesionado… Con todas las dificultades que tenemos, está buscando soluciones: Gerard de central, Eric juega de todo, solo falta de portero… El no tener tus mejores jugadores, genera ansiedad. Pero todo esto es normal. Cuando es el Barça, todo tiene más transcendencia. No veo ningún problema”, concluyó.

