Julian Nagelsmann fija condiciones para el regreso de Marc-André ter Stegen

El guardameta del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, ha vuelto a estar en el centro de la conversación tras su regreso a los entrenamientos del club, especialmente para lo que sería su participación dentro de la selección de Alemania de cara al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Ante este hecho el entrenador alemán, Julian Nagelsmann, ha querido dejar claro que mantiene su fe en el guardameta como opción principal para la próxima Copa del Mundo, aunque admitió que debe demostrar que está completamente recuperado de su lesión y mantener un ritmo alto de juego para poder ser elegible.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa previa a los compromisos clasificatorios frente a Luxemburgo y Eslovaquia rumbo al Mundial de 2026, donde el técnico alemán explicó que recientemente tuvo una charla directa con el portero.

Marc-Andre ter Stegen. (AP Photo/Hussein Malla)

Nagelsmann aseguró que Ter Stegen se encuentra recuperado y con buena actitud, pero reconoció que su panorama en el club azulgrana aún presenta complicaciones que deberán resolverse para garantizarle continuidad bajo los tres palos.

“Hablé con él por teléfono la semana pasada. Está bien, que es lo más importante. Creo que el mercado de invierno nunca es fácil. No dije que tenga que jugar en un club top: lo más importante es que juegue, independientemente de si es un club absolutamente de élite o no. La situación no es fácil, tenemos que ver cómo está de salud y forma. Marc es un portero muy bueno y confío en que encontrará una buena solución y podrá jugar regularmente. Veremos qué sucede”, expresó.

El entrenador de la tetracampeona mundial subrayó que el objetivo sigue siendo que el arquero del Barcelona llegue al torneo con ritmo competitivo, algo indispensable para conservar su posición como titular en el equipo nacional.

“Todos nos alegramos de que esté sano y esperamos que se convierta en el portero titular de un club. Y entonces seguiremos con el plan tal y como lo habíamos establecido. Si no es así, nos plantearemos nuevas ideas sobre este tema del portero que tanto debate está causando”, resaltó.

Marc-Andre ter Stegen durante un encuentro entre el Girona y el Barcelona en 2024. Crédito: Joan Monfort | AP

Además del caso de Ter Stegen, el seleccionador dedicó unas palabras a Florian Wirtz, quien atraviesa un periodo de adaptación difícil tras su llegada al Liverpool y a pesar de no haber mostrado su mejor nivel, reconoció que el joven mediapunta tiene todo lo necesario para poder brillar en la Premier League.

“Siempre hablo con Flo, independientemente de su situación. Es un contexto muy complejo: el año pasado, el club ganó la Premier y jugó muy bien, pero se fueron algunos jugadores y llegaron otros. Cada uno de los cinco atacantes quiere ser la ‘estrella’, lo que complica la situación para Flo”, explicó.

“Vi el partido contra el City y fueron peores durante los 90 minutos. No es fácil para Flo destacar en esas condiciones. Muchos jugadores tienen dificultades al llegar a clubes con muchos cambios. No puedo influir en su rendimiento en Liverpool, solo en lo que haga aquí. Creo que en octubre dio pasos en la dirección correcta; todos sabemos de lo que es capaz. Es normal tener altibajos. Lo apoyaremos para que mantenga la cabeza clara”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Neto lanza dura crítica contra Neymar Jr.: “Es una vergüenza”

–Julio César Chávez reflexiona sobre las adicciones de su hijo y su carrera frustrada

–Cruz Azul perderá a Kevin Mier el resto del Apertura 2025