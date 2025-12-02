Carlo Ancelotti da duro golpe a Vinícius: “Si está al 90% convocaré a otro”

El director técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, envió un mensaje de alerta a todos los futbolistas de la canarinha pero especialmente a los delanteros Neymar Jr. y Vinícius Jr. sobre su posible participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el programa Esporte Record, de TV Record, donde el estratega reconoció que ninguna de estas figuras será convocada si no logran estar al 100% para el Mundial y es por esto que constantemente analiza el rendimiento de cada uno de ellos en sus respectivas ligas.

“Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%”, expresó.

“Es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. En ataque, tenemos muchos jugadores muy buenos”, agregó Ancelotti en sus declaraciones sobre el jugador del Real Madrid que ha venido atravesando varios problemas con Xabi Alonso en España.

Brazil’s coach Carlo Ancelotti leads a training session ahead of a World Cup 2026 qualifying soccer match against Chile, in Teresopolis, Brazil, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Bruna Prado)

Neymar todavía no ha ingresado a ninguna de las convocatorias realizadas por Carlo Ancelotti desde que tomó el mando de la selección brasileña al considerar que no está teniendo el nivel deseado dentro de Santos. Su último partido con el equipo fue contra la selección de Uruguay en octubre de 2023, encuentro en el que terminó lesionado.

“Creo que tiene un gran talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física debido a las lesiones”, destacó.

Vinícius lo elogió

A pesar de este punto de vista por parte de Ancelotti, el propio Vinícius Jr. fue uno de los que más emocionado se mostró tras su designación como seleccionador nacional debido a que lo conoce bien por su tiempo en el Real Madrid, aunque ahora tendrá que esforzarse aún más si desea poder ir a la Copa del Mundo.

“Con Ancelotti estamos evolucionando, estamos creando un patrón de juego. Encontrar eso hasta la Copa del Mundo va a ser importante porque quedan pocos partidos. Todo el mundo tiene que entrar en el clima del Mundial, colocar en nuestra cabeza que nuestra oportunidad ya ha llegado”, contó el delantero hace unas semanas tras conocerse la decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

