‘Manos de Piedra’ revela las fallas del Canelo ante Terence Crawford

El histórico boxeador panameño y antiguo campeón mundial, Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán decidió ofrecer un análisis sobre el desempeño mostrado por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la derrota que sufrió ante el estadounidense Terence Crawford y donde perdió el título indiscutido de los pesos súper medianos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo durante la 63ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Bangkok, donde reveló la clave que terminó siendo la derrota para el pugilista azteca.

Durán explicó que la actuación de Canelo le sorprendió de forma negativa debido a que no supo como enfrentar a un rival con un boxeo más técnico y al mismo tiempo consideró que el tapatío no logró responder con una mejor estrategia el esquema de pelea que le propuso Crawford para intentar tomar la ventaja.

“Lo vi mal porque pensé que Canelo iba a poner más inteligencia en el boxeo, pero parece que cuando le boxearon a él no supo qué hacer. Entonces, a él le falta más todavía”, expresó Manos de Piedra.

La pelea celebrada el 13 de septiembre en Las Vegas significó para Canelo la pérdida del campeonato indiscutido de peso supermediano, luego de que Crawford se impusiera con una clara decisión unánime tras 12 asaltos. En gran parte del duelo, Álvarez se vio superado por la velocidad y precisión del estadounidense, incapaz de encontrar un modo efectivo de lastimarlo.

Es importante destacar que el Canelo Álvarez se encuentra en medio de la búsqueda para un nuevo rival, aunque todo parece indicar que estaría teniendo como principal objetivo concretar una revancha contra Crawford. Sin embargo, Durán consideró que antes de pensar en ello, Canelo debe ajustar su preparación para poder tener un mejor rendimiento en el cuadrilátero.

El panameño lanzó incluso una crítica directa al trabajo del entrenador Eddy Reynoso, asegurando que no aportó elementos nuevos para el último encuentro del supermediano.

“Es lo que debe hacer ahora, juntarse con tipos más grande, para que vaya a aprender más cómo entrar, cómo salir, cómo pegar y cómo cortar el ring. Esto es lo que le faltó a él. Porque el entrenador para mí no le enseñó nada”, concluyó la leyenda del boxeo panameño.

