Entrenador de Terence Crawford fija la bolsa para la revancha contra Canelo Álvarez

La magnitud de la victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez el pasado septiembre no solo redefinió su estatus deportivo, sino también su valor de mercado.

Las negociaciones para una inevitable revancha han comenzado, y el equipo de Crawford ha marcado un precedente sin rodeos. Bernie Davis, el hombre de confianza de Crawford, fue el encargado de comunicar públicamente la exorbitante cifra que exigirá su pupilo para volver a enfrentar al mexicano. El mensaje es claro: si la revancha se da, tendrá un costo histórico.

$100 millones de dólares para la revancha

En sus declaraciones a MillCity Boxing, Davis enfatizó que el estatus actual de Crawford, habiendo derrotado al ícono mexicano, lo pone en una posición de máximo poder negociador.

El entrenador aseguró que la única motivación que podría hacer que Crawford acepte el desquite es una compensación financiera que refleje la demanda y el calibre del evento. “Terence ya demostró quién es el mejor. Si Canelo quiere la revancha y quiere que volvamos a hacerlo, la única forma es si la bolsa asegura a Terence cien millones de dólares limpios,” afirmó Davis.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez el pasado mes de septiembre. Crédito: David Becker | AP

“Hemos llegado a un punto donde el riesgo deportivo y el interés del mundo valen esa cantidad. No vamos a negociar por menos“, completó Davis.

Esta cifra de nueve dígitos subraya la enorme expectación que rodea el segundo capítulo entre los dos púgiles, así como la confianza de Crawford en su valor.

Al exigir $100 millones de dólares, el equipo de Crawford busca consolidar su posición como el boxeador mejor pagado del mundo, elevando la barra en las negociaciones para Saúl Álvarez, quien ahora debe considerar si la posibilidad de vengar su derrota justifica tal inversión.

