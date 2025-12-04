Francisca ha decorado su casa para Navidad con un estilo tradicional

Muchas aseguran que la época navideña es mucho más disfrutada por los niños, y aunque puede haber excepciones, Francisca parece estar haciendo todo lo posible para que las Navidades de sus tres hijos sean mágicas.

En una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram, la presentadora y exreina de belleza compartió el resultado final de la decoración de su casa, en la que el protagonismo se lo lleva un árbol de Navidad lleno de color rojo y figuras tradicionales en estas fechas.

En la publicación escribió: “Llegó el espíritu navideño a nuestra casa. Claramente, todo es para los niños. Elegimos este año como tema las galletitas de jengibre y por toda la casa tengo los colores tradicionales de la Navidad. Los niños están felices y la mamá más”.

Como ella misma lo menciona, la decoración del árbol mezcla cintas, esferas y otros adornos con forma de galletas de jengibre y otros postres, lo que seguro será llamativo para los pequeños.

En julio de este año, Francisca recibió a Raffaella, quien es su primera hija. Antes de ella, en 2021 nación Gennaro y en 2024 nació Franco.

Para la decoración, la presentadora contrató a una diseñadora especializada en el área. La elegida fue Aniska Creations, quien es muy conocida entre las personalidades latinas en Miami, Florida.

También hay que recordar que este mismo año mostró el resultado final de su nueva mansión en Miami, la cual se encargó de reformar durante meses. El recorrido oficial por la vivienda lo dio en exclusiva para la revista ‘People en Español’, a quienes le contó: “La escogimos porque desde el primer momento que la vimos, sentimos que tenía alma, que tenía mucho potencial”.

Ahora, esta sería la primera Navidad que pasan en la propiedad y la primera siendo una familia de cinco.

