Francisca felicita a la Fruta por ganar La Casa de Alofoke 2

Francisca felicitó en el programa Despierta América a la Fruta por haber ganado el reality show La Casa de Alofoke, una de las competencias de telerrealidad más virales del 2026.

Este viernes, la conductora dominicana de televisión envió un mensaje al creador de contenido por haber conquistado al público de su país y de muchas naciones.

“Felicidades a la Fruta, que se convirtió en el ganador absoluto. De verdad que el país entero y fuera del país hablan de él”, comentó Francisca en el show matutino de Univision.

El mensaje de Francisca para la Fruta

Luego de esto, extendió unas palabras a Santiago Matías, creador de este reality show, por el éxito que tuvo con este proyecto.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 dijo que el famoso locutor le contó en una entrevista que le gustaría incursionar en el cine.

“Ayer había 3 punto y pico de millones de personas conectadas, viendo la final. Bravo, bravo, lo logró”, afirmó Francisca para celebrar el éxito que tuvo La Casa de Alofoke.

Este reality show tuvo una importante exposición en las redes sociales y programas de televisión gracias a los momentos que se vivieron dentro de la convivencia.

Además, fueron invitados un gran número de personalidades, incluyendo a Francisca, quien transmitió desde la casa-estudio ubicada en la República Dominicana.

También visitaron el programa artistas como Cosculluela, Arcángel, Farruko, Tito el Bambino, Ivy Queen, Romeo Santos, entre otros, quienes compartieron con los habitantes, pero también protagonizaron presentaciones musicales que disfrutaron los espectadores.

El formato de esta competencia se caracterizó por muchos giros, momentos divertidos y sobre todo espontaneidad, algo que ayudó a que conectara con millones de personas durante las semanas que tuvo de transmisión.

