Powerball se dispara a $820 millones: el premio crece tras casi 3 meses sin un ganador

La fiebre por la lotería en Estados Unidos vuelve a encenderse con fuerza. El premio mayor del Powerball alcanzó los $820 millones luego de que en el sorteo del miércoles no se registraran ganadores del jackpot.

Con esta cifra, el acumulado continúa su ascenso de cara al próximo sorteo previsto para el sábado 6 de diciembre, acompañado por una opción en efectivo de $383.5 millones para quienes prefieran recibir el monto de una sola vez.

El sorteo del 29 de noviembre dejó una combinación que, si bien no produjo un ganador del mayor premio, sí distribuyó importantes recompensas en distintos estados. Los números ganadores fueron 1, 14, 20, 46 y 51, más la Powerball roja 26, y un PowerPlay de 3x como multiplicador.

Aunque nadie logró acertar los 6 números requeridos para llevarse el premio mayor, un jugador en Kentucky sí consiguió acertar las 5 bolas blancas y activar el multiplicador, lo que le otorgó un premio de $2 millones. Además, otros 2 boletos vendidos en California y Florida también lograron acertar las 5 bolas blancas, lo que los hizo ganadores de $1 millón cada uno, aunque sin el multiplicador adicional.

El bote actual refleja un fenómeno que se ha repetido a lo largo del año: rachas prolongadas sin un ganador que desatan premios astronómicos. En septiembre, Powerball entregó uno de los premios más altos de su historia, cuando 2 boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron casi $1,800 millones, convirtiéndose en el segundo jackpot más abultado jamás registrado.

Ese premio marcó un punto de referencia en un 2024 particularmente activo para las grandes ganancias de lotería. El 31 de mayo, un jugador en California se llevó $205 millones; semanas antes, el 26 de abril, un participante en Kentucky ganó $168 millones. Más temprano en el año, el 29 de marzo, un residente de Anaheim obtuvo $526.5 millones, mientras que el 18 de enero, otro afortunado se hizo con $331 millones. La constante aparición de ganadores millonarios mantiene a Powerball como una de las loterías más seguidas del país.

Muchos están comprando tickets de lotería, soñando que serán ellos los que se convertirán en los próximos ganadores del Powerball. (Foto: Erik Verduzco)

Cómo se juega Powerball: reglas básicas del sorteo

Para participar en Powerball, los jugadores deben seleccionar 5 números entre 1 y 59, además de un número adicional conocido como Powerball, que va del 1 al 26. Este último número determina si el jugador puede acceder al premio mayor, conocido también como jackpot.

Los números pueden elegirse manualmente, pero la mayoría de los participantes opta por un Quick Pick, en el que la máquina selecciona los números al azar. En total, existen 9 formas de ganar, desde premios pequeños, como acertar únicamente la Powerball, hasta el premio mayor.

El ganador que acierte las 5 bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja será quien reclame el jackpot. Este formato, con probabilidades cercanas a uno en 292 millones, es una de las razones por las que los acumulados suelen escalar a cifras históricas.

Opciones para cobrar el premio

Si un jugador llega a ganar el premio mayor, tendrá la opción de elegir entre 2 formas de pago:

Pago único en efectivo, que para este sorteo asciende a $383.5 millones antes de impuestos.

Anualidad, que consiste en 30 pagos distribuidos en 29 años, con montos que aumentan gradualmente.

Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que la cantidad final recibida dependerá de la jurisdicción del ganador.

El precio del boleto de Powerball es de $2 por jugada. Los jugadores pueden agregar por $1 adicional la opción de PowerPlay, que multiplica las ganancias de los premios secundarios por 2x, 3x, 5x o incluso 10x en determinados sorteos. En los estados de Idaho y Montana, los boletos incluyen automáticamente el PowerPlay por un costo mínimo de $3.

Los sorteos de Powerball se realizan 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábado, a las 22:59 horas (ET), desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. El juego está disponible en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Con un acumulado de $820 millones, los ojos vuelven a ponerse en el sorteo del sábado. Aunque las probabilidades de ganar son mínimas, millones de jugadores en todo el país ya se preparan para intentar convertirse en el próximo millonario de Powerball. La pregunta es si esta racha sin ganadores llegará finalmente a su fin.

Sigue leyendo:

* Los números que la IA recomienda para jugar al Powerball y llevarte el premio mayor en diciembre

* Jugador de Powerball gana $1 millón y asegura que encontrarse con su abuela le dio suerte

* Hija envía a su madre a comprar boleto de lotería y gana $50,000