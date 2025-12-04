Kris Jenner sobre sus cirugías y su lifting facial: “Mi nariz es probablemente lo único real”

Kris Jenner volvió a sincerarse sobre los tratamientos estéticos que se ha realizado, insistiendo en que nunca ha tenido problema en admitirlos y que forman parte de la forma en que ella afronta el paso del tiempo.

En el episodio más reciente del reality ‘The Kardashians’, emitido el jueves 4 de diciembre, la empresaria de 70 años hizo una broma al afirmar que su nariz es “probablemente lo único real” en su cara. El comentario surgió durante una charla con Kim Kardashian en un viaje por París.

La escena muestra a madre e hija repasando las intervenciones cosméticas que se han hecho, un asunto que la familia ha comentado repetidamente desde que alcanzó la fama. Kris recordó que su lifting facial más reciente fue realizado por el cirujano plástico Dr. Steven Levine en Nueva York, un procedimiento que ella misma había reconocido tiempo atrás.

La nueva apariencia de Jenner ya había sido tema de conversación desde mayo, cuando asistió en París a la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos, un exclusivo evento repleto de figuras públicas. Tras circular las fotografías del encuentro, tanto seguidores como medios destacaron las modificaciones visibles en su rostro. Según People y Page Six, Jenner se sometió a un lifting facial y a otros ajustes estéticos con el Dr. Levine.

Pocos días más tarde, la matriarca decidió ofrecer su propia explicación y hablar del tema en detalle en una entrevista para Vogue Arabia, revista que la presentó en su portada del 26 de agosto. Allí relató que se trataba de su segundo lifting facial, luego del primero que se hizo aproximadamente hace 15 años. Su intención, señaló, era mantener la coherencia con la imagen que siempre ha proyectado y preservar su bienestar personal.

En esa conversación, Kris comentó que para ella “ser la mejor versión de uno mismo” implica tomar decisiones que le permitan sentirse bien, y que los procedimientos estéticos forman parte de ese camino. Recalcó también que no considera que envejecer sea motivo para “renunciar a uno mismo”, y que su deseo es envejecer del modo que mejor se adapte a su estilo de vida.

Durante su diálogo con Vogue Arabia, Jenner apuntó que comprende que cada persona enfrenta el envejecimiento a su manera: para algunos, la idea de “envejecer con gracia” significa evitar cualquier intervención; para otros, como en su caso, esas cirugías también caben dentro de esa noción. “Es mi versión”, afirmó, defendiendo su postura.

La empresaria añadió que decidió hablar abiertamente de su lifting porque cree que la sinceridad puede servir de apoyo a quienes no se sienten conformes con su apariencia o atraviesan momentos de inseguridad física.

