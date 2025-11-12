Aseguran que la fiesta de Kris Jenner incomodó a los vecinos de Jeff Bezos

La gran fiesta de cumpleaños de Kris Jenner ha sido tema de conversación durante los últimos días, pero además del lujo y las personalidades que desfilaron por celebración, este evento también ocasionó descontento.

Para celebrar sus 70 años, Jenner usó como escenario la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, California, pero durante la noche llegó la policía para hacer un llamado de atención luego de que algunos vecinos se quejaran por el ruido.

Esta información fue difundida por ‘TMZ’. Según testigos en la zona, la policía habló con el personal de seguridad de la propiedad, la cual está valorada en $165 millones de dólares, por lo que nunca tuvieron contacto con el CEO de Amazon, ni con la matriarca del clan Kardashian-Jenner.

Durante días se han compartido detalles sobre la fiesta porque reunió a personalidades de alto perfil de todas las áreas. Por ejemplo, estaban Vin Diesel, Sarah Paulson, Paris Hilton, Snoop Dogg, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Justin y Hailey Bieber, Beyoncé, Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros.

La mansión de Bezos, la cual le tomó años reformó, fue decorada bajo la temática de James Bond. Gran parte de la decoración fue mostrada por la misma Jenner en varias publicaciones que ha hecho en su cuenta de Instagram. Se puede ver que adaptó el logo de James Bond, 007, para que dijera: “Kris Jenner, 0070′.

Incluso, durante la fiesta los asistentes pudieron jugar en un casino instalado en el lugar.

En las publicaciones también se le ve compartir con todos sus invitados, lo que también da una idea del ruido y el caos que pudieron generar en la zona.

Sigue leyendo:

• Las Kardashian-Jenner se despiden de la mansión donde grabaron el reality show

• Kim Kardashian habla sobre su salud tras revelar diagnóstico de aneurisma

• Kim Kardashian planea convertirse en abogada litigante: “Estaré cualificada en dos semanas”