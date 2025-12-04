Lionel Messi evalúa su participación en el Mundial 2026: “Voy día a día”

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, admitió este jueves que analiza “día a día” la posibilidad de disputar el Mundial 2026, lo que significaría su sexta participación en la máxima cita del fútbol.

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”, declaró Messi durante una entrevista con ESPN, sin confirmar de manera definitiva su presencia en el torneo, en el que Argentina buscará el tetracampeonato tras consagrarse en Catar 2022.

El delantero de 38 años destacó que el calendario de la Major League Soccer (MLS), donde juega actualmente en el Inter Miami, podría favorecer su preparación. “Nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y tendremos muchos partidos seguidos con la liga y la Copa de Campeones de la Concacaf”, explicó.

Messi también reveló que este tema ha sido parte de sus conversaciones con el seleccionador Lionel Scaloni. “Siempre me dice que le gustaría que esté, desde el lugar que me toque. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”, indicó.

“Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última, estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial”. Además, resaltó su confianza en el equipo albiceleste: “Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. En un Mundial todo es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”.

Argentina ya aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras una eliminatoria sudamericana sólida, con 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 18 partidos. Messi fue el máximo goleador del equipo con ocho tantos, en una fase marcada por un proceso de recambio generacional que aún está en consolidación.

