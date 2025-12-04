Luigi Mangione y Brian Thompson: un año del crimen que sacudió a EE.UU. desde Nueva York

Miércoles 4 de diciembre de 2024: comenzaba el día en Nueva York en cuenta regresiva para la ceremonia de iluminación esa noche del árbol navideño del Rockefeller Center, una tradición en la ciudad.

Pero a las 6:40 a.m., a unas cuadras al norte, un crimen sacudiría a Nueva York y desde allí a todo el país: Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud de EE.UU., cayó baleado afuera del New York Hilton Midtown, el hotel más grande de Manhattan. Tenía 50 años y llevaba dos días de visita de trabajo en la ciudad, procedente de Minneapolis. Recibió varios disparos, y fue herido al menos en la espalda y la pantorrilla derecha. Lo llevaron al hospital Mount Sinai West, donde fue declarado muerto.

De inmediato comenzó una cacería para capturar al atacante, quien escapó a pie antes de tomar una bicicleta eléctrica y entrar en Central Park, según las cámaras de seguridad. Al disparar estaba enmascarado y llevaba una mochila gris, recuperada dos días después en el famoso parque.

NYPD publicó gráficas del sospechoso encapuchado dentro de un negocio Starbucks en W. 56th St y 6th Av, cerca del famoso museo MoMA y el hotel Hilton en cuya fachada mataron a Thompson. También fue visto hablando por un teléfono celular en la calle antes del tiroteo.

Tras una búsqueda a nivel nacional de cinco días y una recompensa del FBI de $50,000 dólares, el sospechoso Luigi Mangione, joven de clase alta que entonces tenía 26 años, fue arrestado en un restaurante McDonald’s en Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre, después de que un empleado lo reconociera por las imágenes de las cámaras de seguridad compartidas por las autoridades. Luego regresó extraditado a Nueva York, donde sigue recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn. Sus abogados no pidieron libertad bajo fianza.

“Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi. Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados. Estamos devastados por esta noticia”, dijeron los Mangione tras el arresto del joven. Su abuelo paterno, Nicholas Mangione, fue un exitoso hombre de negocios en Baltimore.

La denuncia federal, fechada el miércoles 18 de diciembre de 2024, acusa al Mangione de viajar a través de las fronteras estatales -desde Atlanta hasta el Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Manhattan, donde llegó poco después de las 10 p.m. del 24 de noviembre- para acechar y finalmente matar a Thompson, lo que dio al gobierno federal jurisdicción para procesarlo.

Peligrosa distorsión entre celebridad y violencia

Desde entonces Mangione ha protagonizado cientos de titulares, mientras su experto grupo de abogados sigue retando a los fiscales. Originalmente fue acusado de 11 cargos estatales y cuatro federales, incluyendo homicidio en primer grado en apoyo al terrorismo, posesión criminal de un arma y acecho. Los fiscales federales están buscando la pena de muerte. En septiembre un juez de Nueva York desestimó los cargos de homicidio relacionado con terrorismo, pero todavía enfrenta acusaciones suficientes que lo mantendrían en la cárcel de por vida si es hallado culpable.

Mangione se ha declarado “no culpable” en todos los cargos que enfrenta y aún no tiene fecha de juicio. Actualmente se están celebrando audiencias preliminares en Nueva York para determinar qué pruebas serán admisibles en el caso estatal de asesinato. Los expertos legales sugieren que la fecha del juicio estatal podría programarse para fines de la primavera o el verano de 2026, después de la conclusión de estas mociones previas al juicio y el fallo del juez sobre la evidencia. Luego del juicio estatal vendría el federal.

“Si alguna vez hubo un caso claro que apuntara a la culpabilidad del acusado, éste es”: dijo en junio la fiscalía de Manhattan al presentar en la corte nuevas notas escritas por Mangione, alegando que el crimen tuvo motivaciones políticas e ideológicas. Justamente por ello ha pasado a ser un “héroe” para algunos, abriendo un delicado debate sobre la distorsión entre celebridad y violencia.

“Los escritos del acusado demuestran además que esperaba que el asesinato de otro ser humano desencadenara una acción generalizada“, escribió el fiscal adjunto Joel Seidemann, citado por Daily News.

Supuestamente Mangione escribió en una entrada fechada el 15 de agosto de 2024: “Por fin me siento seguro de lo que haré. Los detalles finalmente se están uniendo. Y no tengo ninguna duda sobre si es correcto o está justificado. Me alegro, en cierto modo, de haber postergado el asunto [porque] me permitió aprender más sobre [UnitedHealthcare]”.

Según las autoridades, el joven graduado en la Universidad de Pennsylvania (Ivy League) y originario de Maryland, le disparó a Thompson tras planear el crimen durante meses. Los fiscales estatales y federales afirman que los casquillos encontrados en el lugar de los hechos contenían palabras que aparentemente insinuaban la práctica habitual de la industria de seguros médicos de denegar reclamaciones para maximizar las ganancias: en inglés “deny,” “depose”, “defend” (“negar”, “deponer”, “defender”).

La defensa de Mangione afirma que los casos estatales y federales, enfrentados, violan las leyes de doble enjuiciamiento y su derecho constitucional a no autoincriminarse, ya que involucran teorías contradictorias. Aunque el motivo del crimen aparentemente fue el resentimiento hacia las aseguradoras de salud debido a sus propias anomalías, el joven acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare no tenía cobertura de esa compañía.

Thompson, de 50 años, tenía dos hijos adolescentes. Se graduó en la Universidad de Iowa, vivía en Minnesota y estaba en viaje de trabajo en Nueva York, cuando fue baleado. Era una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Desde abril de 2021 lideraba UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país y una división clave de UnitedHealth Group, que ahora (2025) se ubica en el 3er lugar en la lista Fortune 500. Antes de asumir como CEO dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos, resumió Infobae.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.