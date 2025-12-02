Novio de Alicia Villarreal critica a exesposos de ella que buscan sobresalir a costa de él

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, la tarde del pasado lunes compartió un nuevo video en sus redes sociales y además ha sido muy comentado porque estaría dirigido a las exparejas de la cantante, ya que podría tratarse de Arturo Carmona o Cruz Martínez. Sin embargo, no hizo mayor alusión para entender a cuál se refería.

El influencer fue bastante directo y rechaza que algunas personas tengan que estar hablando de él para poder estar en boca de todos y ocupando los principales titulares del mundo del entretenimiento. Según él, para poder destacar de forma constante, es necesario que se compre “una vida”, añadió antes de finalizar la grabación del video.

“Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huevitos, ya cómprate una vida, ya estuvo, ¿no crees? Ya estuvo que te estés colgando de tu ex y de los huevos del novio de tu ex, ¿cómo que ya estuvo, no?”, dijo en la publicación.

Hace algunas semanas, Arturo Carmona sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y le consultaron cuál era la postura que tenía en cuanto a la nueva pareja de Alicia, quien además es mucho más joven que ella y en las redes sociales es conocido por ser influencer y también por el apoyo que le da a las mujeres, dado que todo su contenido está dirigido a ellas.

El actor y la cantante se divorciaron en el año 2001, pero la comunicación se mantuvo intacta, dado que tuvieron una hija por la cual ambos tenían que salir adelante, pese a los motivos que los hayan llevado a disolver su unión matrimonial. Por ello, sobre Cibad Hernández, dijo: “Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien“.

Cruz Martínez, de quien Alicia Villarreal se divorció hace pocos meses, también ha hablado de Cibad, dado que los reporteros le han estado preguntando por él, y tras su proceso legal con la cantante, no ha perdido la oportunidad de decir que ella se ha comportado como una adolescente con el influencer mexicano.

