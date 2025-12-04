Portugal y Liverpool recuerdan a Diogo Jota en su cumpleaños número 29

El fútbol portugués dedicó este jueves múltiples homenajes a Diogo Jota en el día en que el exdelantero del Liverpool habría celebrado su 29º cumpleaños. El atacante falleció en julio pasado en un accidente de tráfico en Zamora (España) junto a su hermano, André Silva, un hecho que conmocionó al deporte europeo.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) publicó un mensaje conmemorativo en Instagram destacando la huella que dejó el internacional luso. “Tu legado sigue inspirándonos. Para siempre nuestro número 21. Nuestros corazones, pensamientos y oraciones siguen con tu familia”, expresó el organismo.

El Oporto, club en el que Jota jugó cedido durante la temporada 2016/17, también se unió a los reconocimientos al difundir varias imágenes del delantero y dedicarle un breve mensaje: “Para siempre con nosotros”.

Los homenajes trascendieron las fronteras portuguesas. En Inglaterra, tanto el Wolverhampton como el Liverpool recordaron al futbolista, que formó parte importante de ambos proyectos en la Premier League. El Wolves resaltó sus números (44 goles en 131 partidos) y el rol clave que tuvo en “la mejor época moderna del club”.

El Liverpool, equipo al que llegó en 2020 y donde disputó 182 encuentros y marcó 65 goles, también publicó un emotivo texto: “Hoy, como cada día, recordamos a Diogo Jota en el que hubiera sido su 29 cumpleaños. Todo nuestro amor, pensamientos y oraciones están con su mujer, Rute, sus hijos y toda su familia y amigos, así como los de su hermano, André. Siempre en nuestros corazones, siempre nuestro número 20”.

Desde su fallecimiento, la fundación del Liverpool ha recaudado fondos para impulsar programas de fútbol base en honor a Jota y André Silva. El club confirmó que próximamente dará más detalles y que trabaja en homenajes permanentes para mantener vivo su legado.

Las flores dejadas por aficionados en Anfield durante los últimos meses serán reutilizadas como parte de la decoración del estadio y los centros de entrenamiento. Además, la institución planea erigir una escultura en los alrededores de Anfield que sirva como punto de encuentro para recordar al delantero portugués. Mientras se concreta ese proyecto, existe un espacio temporal en el estadio destinado a que los seguidores puedan rendir tributo a ambos hermanos.

