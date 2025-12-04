Raphy Pina responde a Daddy Yankee por demandarlo: “No juego a destruir lo que construí”

El pasado fin de semana se logró conocer que el cantante Daddy Yankee demandó a su exesposa Mireddys González, quien es madre de dos de sus hijos, y también al productor musical Raphy Pina, con quien sostuvo un vínculo muy cercano más allá de lo laboral. Esta vez, la pareja sentimental de Natti Natasha le respondió al intérprete de “Gasolina”.

“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad. Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones. Daddy Yankee, la leyenda, siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar. Pero Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos”, comenzó explicando sobre la relación con el cantante.

Pina detalló que él no se encuentra buscando conflictos con el cantante, dado que considera que ya atravesó un proceso de aprendizaje complejo que, sin duda, lo hizo crecer y seguir adelante, pese a las adversidades que se registraron en su camino, dado que estuvo preso en una prisión de Estados Unidos.

“Yo no estoy en guerra con Ramón ni con nadie. Yo ya pasé mi proceso. Sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa: mi familia y la verdad. Pero tampoco voy a permitir que manipulen la historia. Lo que se hizo junto está documentado. Lo que se construyó está certificado. Y la verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola”, añadió sobre lo vivido.

La pareja sentimental de Natti Natasha le sugirió recapacitar, dado que considera que las cosas podrían cambiar de manera positiva, y cree que no es necesario seguir con estas acusaciones, donde Daddy Yankee expuso que tanto Raphy como Mireddys le robaron regalías de algunos de sus éxitos musicales, pero Pina niega que eso haya ocurrido y recalca que se encuentra sereno, pese a los problemas legales que enfrenta.

“Aún hay tiempo de hacer lo correcto. Siempre se lo dije y lo repito: una llamada sincera con Mireddys, dos personas que compartieron 30 años de vida, puede resolver lo que otros están complicando. No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló. No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres. Yo sigo en paz”, dijo.

