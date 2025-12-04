Rosalía anuncia ‘LUX Tour 2026’
Rosalía anunció las fechas de su gira 'LUX Tour 2026', en la que se incluyen más de 10 fechas en Estados Unidos. La gira comenzará en Francia
Este jueves 4 de diciembre, Rosalía ha anunciado su ‘LUX Tour 2026’. Esta nueva gira de la cantante española incluye fechas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
La gira comenzará en Lyon, Francia, el 16 de marzo. Durante ese marzo, abril y mayo la española se centrará en Europa, con fechas en Zúrich, Milán, Madrid, Barcelona, Lisboa, Berlín y otras ciudades.
Tras su paso por Europa, Rosalía se trasladará a Estados Unidos, donde ha programado más de 10 fechas. Su primer show será en Miami, Florida, el 4 de junio. Su paso por Estados Unidos continuará con Orlando, Florida; Boston, Massachusetts; Nueva York; Chicago, Illinois; Houston, Texas; Las Vegas, Nevada, Los Ángeles, California; San Diego, California; y Oakland, California.
De julio a septiembre se está presentando en Latinoamérica. Esta etapa de la gira comenzará el 16 de julio en Bogotá, Colombia, y terminará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. En el medio pasará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
La venta comenzará el 11 de diciembre, pero en Estados Unidos, los titulares de la tarjeta American Express tendrán acceso a las entradas el 9 de diciembre.
