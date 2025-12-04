Rosalía anuncia ‘LUX Tour 2026’

Este jueves 4 de diciembre, Rosalía ha anunciado su ‘LUX Tour 2026’. Esta nueva gira de la cantante española incluye fechas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

La gira comenzará en Lyon, Francia, el 16 de marzo. Durante ese marzo, abril y mayo la española se centrará en Europa, con fechas en Zúrich, Milán, Madrid, Barcelona, Lisboa, Berlín y otras ciudades.

Tras su paso por Europa, Rosalía se trasladará a Estados Unidos, donde ha programado más de 10 fechas. Su primer show será en Miami, Florida, el 4 de junio. Su paso por Estados Unidos continuará con Orlando, Florida; Boston, Massachusetts; Nueva York; Chicago, Illinois; Houston, Texas; Las Vegas, Nevada, Los Ángeles, California; San Diego, California; y Oakland, California.

De julio a septiembre se está presentando en Latinoamérica. Esta etapa de la gira comenzará el 16 de julio en Bogotá, Colombia, y terminará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. En el medio pasará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

La venta comenzará el 11 de diciembre, pero en Estados Unidos, los titulares de la tarjeta American Express tendrán acceso a las entradas el 9 de diciembre.

