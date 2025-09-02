Rosalía se deja ver en las gradas del US Open apoyando a Carlos Alcaraz

La cantante española ganadora del Grammy, Rosalía, fue una de las fieles seguidores a las que se le vio apoyando a su paisano Carlos Alcaraz este martes, durante la victoria 6-4, 6-2, 6-4 del tenista hispano frente al checo Jirí Lehecka en los cuartos de final del US Open 2025.

Vestida toda de negro, con unos lentes grandes, un suéter de cuello alto y el cabello recogido, Rosalía no escondió su alegría en cada punto que conseguía Alcaraz en la cancha del Arthur Ashe, saludando también en varias ocasiones a las cámaras que posaban sobre ella.

También tuvo espacio para compartir con algunos fanáticos que le pidieron un recuerdo con foto o video durante las pausas del partido.

La voz de Rosalía, múltiple reconocida con producciones como Motomami (2023) o El Mal Querer (2020), era una más en el atronador rugido de los fanáticos de Alcaraz, que se giró hacia el público señalando su oreja, entre raquetazo y raquetazo, para contribuir al espectáculo deportivo.

El tenista español, número dos del mundo, fue la estrella de la jornada junto al serbio Novak Djokovic, que disputa su correspondiente eliminatoria contra el estadounidense Taylor Fritz y se espera que ahí también diga presente la cantante de Hentai.

Mira la presencia de Rosalía en el US Open aquí:

La Rosalia en shock total con el motopapi de la cancha 💃 pic.twitter.com/Ny0lwSMp89 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

