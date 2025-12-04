Sabrina Carpenter califica de “repugnante y malvado” que la Casa Blanca use su música en video antiinmigrantes

La cantante Sabrina Carpenter señaló públicamente al gobierno de Estados Unidos de utilizar una de sus canciones sin su permiso en un video que pretende promover las deportaciones de inmigrantes y calificó la acción como “repugnante y malvada”, además de exigir que su tema no sea asociado con políticas que considera inhumanas.

El incidente ocurrió después de que la cuenta oficial de la Casa Blanca publicara un clip en el que se muestran detenciones ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el fondo suena un fragmento de “Juno” (2004), uno de los temas más reconocidos de Carpenter, particularmente el verso que repite “¿Alguna vez has probado esta?”. El montaje incluye además emoticones con ojos de corazón sobre imágenes de arrestos violentos, lo que generó indignación en ella.

“Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos”, expresó Sabrina en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Ante ello, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió con un texto especialmente agresivo, donde defendió el contenido del video y justificó las deportaciones presentadas, asegurando que se trataba de “criminales peligrosos”.

“Aquí va un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?”, aseguró.

NEW: White House spokeswoman Abigail Jackson sent me a statement on Carpenter's comment:



"Here's a Short n' Sweet message for Sabrina Carpenter: we won't apologize for deporting dangerous criminal illegal murderers, rapists, and pedophiles from our country. Anyone who would… https://t.co/NxDrbx8fPu — Herb Scribner (@HerbScribner) December 2, 2025

Este nuevo episodio se suma a una lista de artistas que se han quejado de que su música sea utilizada con fines políticos sin su consentimiento. Figuras como Neil Young y The Rolling Stones también han rechazado que algunos de sus temas sean empleados sin autorización.

Cabe mencionar que durante los últimos años, el equipo de comunicación del presidente Donald Trump ha recurrido con frecuencia a canciones populares para difundir mensajes sobre seguridad e inmigración, mientras su administración mantiene políticas duras contra la inmigración ilegal y realiza redadas en viviendas y espacios donde podrían residir personas sin documentos.

Sigue leyendo: