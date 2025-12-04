Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. caen a 191,000, el nivel más bajo desde 2022

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos tocaron un mínimo de 191.000, durante la semana que finalizó el 29 de noviembre, en un sorpresivo resultado de estabilidad laboral, pese a la reciente ola de recortes de diferentes empresas importantes, que sigue resistiendo ante la presión inflacionaria y decisiones críticas de la Reserva Federal sobre las tasas de interés de referencia.

El número de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos reportó su nivel más bajo en más de tres años la semana pasada, otro reporte que podría complicar la próxima decisión de la Reserva Federal sobre aplicar un reporte a las tasas de interés.

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo es menor que las 218,000 que se registraron la semana previa, según el reporte del Departamento de Trabajo publicado este jueves. Además, es el nivel más bajo desde el 24 de septiembre de 2022, cuando se registraron 189,000 solicitudes. Los analistas encuestados por el proveedor de datos FactSet habían pronosticado 221,000 solicitudes iniciales.

US companies fired employees or otherwise reduced payrolls last month by the most since early 2023, further accelerating a trend of job losses that’s plagued the Trump administration for much of its second term. Unemployment currently sits at 4.4%. pic.twitter.com/vlSfHSUTOg — WWU Center for Economic and Business Research (@PugetSoundEF) December 4, 2025

Una cifra importante para medir el desempleo

Este reporte es considerado un indicador indirecto para medir el número de despidos y constituyen un indicador cercano en tiempo real de la salud del mercado laboral. Mientras que los recortes de empleo anunciados recientemente por grandes empresas como UPS, General Motors, Amazon y Verizon, no han impactado en la cifra de este jueves, debido a que tardan varias semanas o meses en implementarse por completo.

Sin embargo, el mercado laboral estadounidense parece mantenerse estancado en un entorno de “pocas contrataciones y pocos despidos” que ha mantenido la tasa de desempleo históricamente baja, pero donde las personas sin empleo tienen graves dificultades para encontrar un nuevo empleo.

El miércoles, la firma privada de datos de nóminas ADP estimó una pérdida de 32,000 empleos en noviembre. El informe puede desanimar a quienes buscan empleo, pero reforzó las expectativas de que la Fed recorte su principal tipo de interés la próxima semana.

Al momento, no está claro cuánto peso tendrá la cifra de despidos de esta semana en la Fed, ya que son propensas a revisiones.

Por otra parte, la inflación, que se mantiene por encima del objetivo del 2% del banco central, complicando la próxima decisión de la Fed. El indicador de inflación preferido por la Fed se publicará en un informe gubernamental el viernes y también será utilizado para su pronóstico sobre las tasas.

Otro reporte afectado por el cierre del gobierno

Hace dos semanas, el gobierno anunció un ligero repunte en la contratación en septiembre, con la creación de 119,000 nuevos empleos. Este informe también mostró que los empleadores habían eliminado empleos en agosto, elevando la tasa de desempleo al 4.4%, su nivel más alto en cuatro años, indicando que más estadounidenses regresan al mercado laboral en busca de trabajo, aunque no todos lo consiguieron de inmediato.

Aunque, los datos completos de empleo de noviembre se han retrasado hasta finales de este mes, después de la reunión de la Fed, luego que su medición también fue impactada por el cierre del gobierno.

♦️ USA cerró octubre con 153 mil despidos (+175%), liderado por ind tecnológica. Frente a nuestros ojos, el mercado laboral está cambiando.



🤔 ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo contexto y estructura del mercado laboral?



Hoy en @DFinanciero 👉 https://t.co/IF8OsZA5m5 pic.twitter.com/rMWibFUutm — Tomás Sánchez V. (@TomasSanchezV) December 4, 2025

El gobierno también informó que las ventas minoristas se desaceleraron en septiembre después de tres meses de aumentos saludables, al tiempo que la confianza del consumidor ha caído a su segundo nivel más bajo en cinco años, mientras que la inflación mayorista se ha moderado un poco.

Todos estos datos, indican que tanto la economía como la inflación se están desacelerando, lo que ha impulsado las expectativas de que la Reserva Federal reducirá su tasa de interés clave en su reunión de la próxima semana. Si esto ocurre, sería el tercer recorte del año, en su intento por reactivar un mercado laboral que lleva meses desacelerándose.

El informe del jueves del Partido Laborista también mostró que el promedio de solicitudes de cuatro semanas, que compensa parte de la volatilidad semanal, cayó en 9,500 a 214,750.

