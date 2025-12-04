Thomas Müller considera que la final de la MLS Cup “es la más importante de su carrera”

Al alemán Thomas Müller le tomó menos de seis meses guiar a Vancouver Whitecaps a la final de la MLS Cup y tras los 90 minutos poder alzar un nuevo título en su carrera deportiva.

Este logro sin duda agrandaría la legendaria carrera que el ex del Bayern Münich ha consagrado.

Este jueves durante el Media Day de la MLS Cup, Thomas Müller se sinceró y fue totalmente directo en cuanto a sus punto de vista sobre esta final ante el Inter Miami de Lionel Messi, a tal grado de confirmar que esta es la más importante en su carrera, esto tras ser cuestionado sobre el orden en el que pone las finales que ha disputado.

Si bien la declaración sorprendió debido a que Müller ha disputado finales de Champions League y de Copa del Mundo, el ex del Bayern Münich explicó que dicha declaración la da en el sentido del momento que vive y asegurando que las finales que disputó en el pasado justamente quedan en ello con los recuerdos que le deja poder ganar varias de ellas.

“Al momento la MLS Cup está en el número uno. El momento que vivo este sábado con la final de MLS Cup es el momento más importante porque es la final más próxima. He jugado muchas finales, pero para mi, ahora esta es la más importante en mi carrera”, explicó Müller en conferencia de prensa.

"The pressure is a privilege. It comes with it and I think our guys are going to lean into it. We just wanna go out there and execute."



Thomas Müller and Sebastian Berhalter Media Availability#VWFC | #OwnTheSummit pic.twitter.com/pbcogiCgoa — X – Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) December 5, 2025

Müller: “Es lindo volver a enfrentar a Messi”

Sobre su enfrentamiento ante Inter Miami y en lo personal ante Lionel Messi, Thomas Müller se dijo emocionado por volver a enfrentar a Messi y ahora a Mascherano, a quienes considera buenos amigos pese a no ser tan cercanos y con quienes sostendrá una nueva batalla por un título internacional.

“Siempre es bueno encontrar a viejos amigos. No somos muy cercanos, pero es bueno verlos. Lo que sucedió antes ya quedó en el pasado, ahora es importante lo que podamos hacer ahora, pero es lindo volver a enfrentar a Messi y tener enfrente a Mascherano, a quienes enfrenté anteriormente”, añadió Müller.

Finalmente sobre enfrentar a Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes tras este partido pondrán punto final a sus respectivas carreras Müller se refirió a los dos españoles de esta manera: “Son fantásticos, son dos ejemplos a seguir en su posición y los respeto mucho”, sentenció.

