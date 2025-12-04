LaLiga lleva a disciplina los gritos de “Asencio violador” y ataques contra Vinicius en el Madrid vs. Athletic

LaLiga presentó este jueves una denuncia por diversos incidentes ocurridos en los encuentros adelantados de la jornada 19 debido a la disputa de la Supercopa.

El organismo incluyó en su reporte los cánticos dirigidos por aficionados del Athletic Club contra Asencio y Vinicius Junior durante el duelo ante el Real Madrid en San Mamés.

Según el escrito, un grupo de seguidores locales entonó expresiones como “Asencio muérete, Acensio violador” y “Vinicius subnormal, tonto, tonto”, además de otros insultos contra el conjunto blanco.

LaLiga señaló un total de nueve incidentes registrados en este compromiso, muchos de ellos procedentes de la nueva grada popular de animación del estadio bilbaíno.

La denuncia también recoge episodios ocurridos en el Barcelona–Atlético de Madrid. De acuerdo con el informe, un grupo de aficionados azulgranas lanzó insultos contra el equipo rojiblanco en dos ocasiones, mientras que los seguidores visitantes respondieron con cánticos ofensivos hacia el Barcelona en tres momentos distintos de la primera mitad.

El organismo recordó que, a través de la plataforma LALIGAVS, recopila informes y avisos de los aficionados que asisten a los estadios para reforzar la lucha contra la violencia en el fútbol. LaLiga subraya que desde hace años reclama mayores competencias para actuar con más eficacia frente a este tipo de comportamientos.

