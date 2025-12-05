Alec Baldwin intentará de nuevo deshacerse de su rancho en los Hamptons

En septiembre de este año, el actor Alec Baldwin dijo que no quería deshacerse de su rancho en los Hamptons, Nueva York, pero parece haber cambiado de opinión y la propiedad ha regresado al mercado.

En su momento, Baldwin dijo a ‘The New York Times’: “Cuando la compré, pensé: ‘probablemente tenga que deshacerme de ella porque fue un error’. Pero pasaron varios años y pensé: ‘Esto es genial. Me encanta porque es privado”.

Aunque en la conversación dejó claro que no querría deshacerse del sitio, puede ser que también haya querido hablar bien de la propiedad como una estrategia para volverla a ofrecer meses después.

Ahora, el rancho está disponible por $21 millones de dólares, una cifra menor a los $29 millones de dólares que esperaba recibir por el sitio cuando entró por primera vez al mercado en 2022.

Pese a la rebaja, el precio sigue siendo más elevado que los $1.75 millones de dólares que el actor pagó por la residencia en 1996. Claro está, hay que tomar en cuenta la inflación y el dinero que ha invertido en hacer reformas y mantenimiento durante casi tres décadas.

Aunque Baldwin insista en la venta, puede que no esté dispuesto a recibir mucho menos dinero del que pide ahora, pues además de recuperar una inversión, esta propiedad representa mucho para él y su familia. Durante años, esta propiedad ha servido como su refugio y como un escenario vacacional.

Esta propiedad incluye una casa principal de 10,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, sala de vinos, biblioteca y otras comodidades.

Además, tiene extensas áreas verdes con establos y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. Mientras la propiedad vuelve a estar disponible, la familia también ha estado evaluando otras opciones en la ciudad de Nueva York, pues parece ser que el actor no está conforme con el dúplex en el que viven.

