Chiky Bombom anuncia que se recuperó luego de haber estado en el hospital 

La presentadora de televisión Chiky Bombom habló en su cuenta en Instagram de su estado de salud luego de haber estado con dolencias en su pecho.

“Buenas, buenas, vine al trabajo a hacer el show de la tarde. Salí del hospital, señores, gracias a todos los que se preocuparon por mí, gracias por su apoyo, por sus mensajes, recuerden y nunca olviden que yerba mala nunca muere”, comentó la dominicana en el video que subió a su cuenta de TikTok.

Luego de esto, la conductora de TV mostró su outfit y unas botas altas que la hicieron sentir como toda una diva.

“Ñao, bella”, “Hoy Día de Santa Bárbara”, “Gracias, mi Dios que está bien mi bombón”, “Qué bueno que ya estás bien”, “¿Te recuperaste?”, escribieron.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Creo que sería un ataque de ansiedad, Chiqui”, “Gracias a Dios ya estás bien, Chiqui”, “Tú eres súper bella y única, así es, bendiciones siempre”.

¿Qué pasó con Chiky Bombom?

Esta semana, la conductora de TV compartió en su cuenta de TikTok un video en el que hablaba de su estado de salud.

La creadora de contenido le contó a sus seguidores: “Señores, estoy en el hospital. Estoy en la emergencia del hospital porque tienen que hacerme un examen en el corazón por el dolor. Si me muero no quiero llanto, si me muero no quiero lloro. No me gusta enfermarme, no me gusta sentirme vulnerable, necesitar de nadie, no me gusta y no me gusta”.

Además de esto, bromeó: “¿Por qué este cuerpo no pudo esperar a que se terminara el año para darle lo que le dio. Diciembre y estamos aquí, con el mismo dolor, pero con el mismo glamour, porque antes muerta que sencilla”.

En su declaración, no explicó qué fue lo que ocurrió, pero luego de un tratamiento logró curarse y poco después reincorporarse a su trabajo.

