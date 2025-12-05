¿Compraste Choceur en Aldi? Dos variedades de barras navideñas retiradas por error de etiquetado

Silvestri Sweets Inc. inició un retiro voluntario a nivel nacional de sus bolsas de barras navideñas de la marca Choceur, distribuidas a través de tiendas Aldi. El problema se debe a un error de envasado que ha resultado en la presencia de alérgenos no declarados, creando un riesgo grave para las personas con alergias, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Un reporte de retiro de la FDA indica que los productos retirados del mercado son:

La Corteza Navideña de Nuez, Arándano y Canela puede contener trigo no declarado. Se envasó en bolsas destinadas a la barra de mantequilla de galletas.

Crédito: FDA | Cortesía

La Barra Navideña de Mantequilla de Galletas puede contener nueces pecanas no declaradas. Se envasó en bolsas destinadas a la corteza de nuez, arándano y canela.

Crédito: FDA | Cortesía

Ambos casos representan un riesgo de reacción alérgica grave o potencialmente mortal. Los lotes afectados para ambos productos son el n.º 29225, con fechas de caducidad de 05/2026 (mantequilla de galletas) y 08/2026 (nuez, arándano y canela).

El retiro se inició tras el descubrimiento de un intercambio de empaques. A continuación los detalles:

El problema se originó por una interrupción temporal en el proceso de producción, aún no ha reportado ninguna enfermedad.

Se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a desecharlos de inmediato. Para cualquier pregunta, pueden contactar a Silvestri Sweets al 1-630-232-2500.

