¿Compraste Choceur en Aldi? Dos variedades de barras navideñas retiradas por error de etiquetado

Retiro de barras navideñas de venta en Aldi, por error de empaque. ¡Cuidado! Lotes #29225 pueden tener nuez pecana o trigo no declarados

Las barras se retiran del mercado por un error de etiquetado que no menciona dos alérgenos entre los ingredientes.

Las barras se retiran del mercado por un error de etiquetado que no menciona dos alérgenos entre los ingredientes. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

Silvestri Sweets Inc. inició un retiro voluntario a nivel nacional de sus bolsas de barras navideñas de la marca Choceur, distribuidas a través de tiendas Aldi. El problema se debe a un error de envasado que ha resultado en la presencia de alérgenos no declarados, creando un riesgo grave para las personas con alergias, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Un reporte de retiro de la FDA indica que los productos retirados del mercado son:

La Corteza Navideña de Nuez, Arándano y Canela puede contener trigo no declarado. Se envasó en bolsas destinadas a la barra de mantequilla de galletas.

La Barra Navideña de Mantequilla de Galletas puede contener nueces pecanas no declaradas. Se envasó en bolsas destinadas a la corteza de nuez, arándano y canela.

Ambos casos representan un riesgo de reacción alérgica grave o potencialmente mortal. Los lotes afectados para ambos productos son el n.º 29225, con fechas de caducidad de 05/2026 (mantequilla de galletas) y 08/2026 (nuez, arándano y canela).

El retiro se inició tras el descubrimiento de un intercambio de empaques. A continuación los detalles:

El problema se originó por una interrupción temporal en el proceso de producción, aún no ha reportado ninguna enfermedad.

Se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a desecharlos de inmediato. Para cualquier pregunta, pueden contactar a Silvestri Sweets al 1-630-232-2500.

