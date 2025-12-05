Eduardo Manzano, ícono de la comedia mexicana, muere a los 87 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, ya que se dio a conocer que el famoso comediante y actor mexicano Eduardo Eugenio Manzano Balderas falleció a los 87 años. La mañana de este viernes, sus familiares dieron a conocer la triste noticia de quien integró la serie televisiva “Una familia de 10”.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, comenzaron diciendo en un emotivo comunicado.

En la misiva, aprovecharon para enaltecer el trabajo que realizó a lo largo de su vida; por ello, mencionaron que Eduardo siempre fue caracterizado y reconocido por hacer cada cosa con amor y entregarse por completo. Su hijo no pudo evitar recalcar que el mexicano, de forma constante, le demostraba que era necesario sonreír hasta en los momentos más complejos que se presentaran en la vida, y ahora en su partida es más que necesario.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, agregó sobre el actor de series mexicanas.

Su primogénito aprovechó para mencionar que su carrera no solamente será recordada en los escenarios en los cuales logró presentarse, sino también en cada una de las personas a las cuales hizo reír con su característico humor. Por ello, le agradeció por todo lo vivido, el aprendizaje que le dejó y por siempre haber estado presente en cada circunstancia.

En medio de la tristeza, el actor y comediante mexicano será recordado por su trayectoria, quien alcanzó la fama en los años 60: “Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias, papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”.

