Antonio Mohamed se siente tranquilo pese a la derrota ante Rayados

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró sereno a pesar de la derrota que sufrió su equipo 1-0 ante Rayados de Monterrey en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y apuesta a conseguir la clasificación para el compromiso de vuelta que será justamente en casa de su plantilla.

Estas declaraciones las realizó el estratega después del partido durante una conferencia de prensa en la que aseguró que deben mejorar los puntos débiles mostrado en este encuentro para poder tener el resultado que esperan y así poder seguir luchando por el bicampeonato del balompié azteca.

“Son partidos, a veces en los momentos de los partidos piden diferentes cosas. Entonces, la sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha y bueno, lo que nos queda es ganar, ¿no? Se lo dije a los jugadores recién, si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando uno a cero para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido, está comprado ya. Así que, veremos el partido en casa y trataremos de hacer la tarea nosotros”, dijo.

Rayados del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca. Foto: Imago7/ Nora Guerrero

El Turco aseguró que sus jugadores fueron muy superiores a Monterrey durante los 90 minutos del partido pero que no lograron reflejar esto en el marcador; además resaltó la ausencia de Alexis Vega por lesión y consideró que esto es un bajón importante dentro de su esquema ofensivo para poder marcar goles.

“No sabemos todavía. Vamos a esperar estos días. Tenemos tres días más para ver la evolución de Alexis. Así que, bueno, si está disponible, seguramente unos minutos lo podemos utilizar. Así que el análisis de los resultados para mí siempre son justos. El que hace los goles gana. Pero bueno, hay un trámite del partido y nosotros nos sentimos cómodos, muy cómodos en el segundo tiempo y fuimos muy superiores al rival, pero bueno, no lo pudimos cristalizar”, expresó.

Para finalizar, el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca aplaudió la actuación mostrada por Luis Cárdenas debido a que ajató al menos dos disparos a puerta que eran gol y esto evitó que Rayados tomara una mayor ventaja para el partido de vuelta, por lo que ahora están enfocados en poder hacer todo lo posible para el próximo encuentro y así lograr el pase a la final.

“Está para eso, así que a Mochis le tengo un aprecio enorme. Lo conozco hace muchos años y, bueno, qué bueno que tuvo una actuación así. Mal para nosotros, bueno para él. Así que, pero bueno, quedan 90 minutos más. Así que, esperemos nosotros hacer un partido como en el segundo tiempo en donde tengamos la sensación de sentirnos cómodos en el partido. Y mayormente lo que fue los últimos 25 partidos en casa lo hemos jugado como nos sentimos cómodos. Y, bueno, esperemos que el sábado no sea la excepción”, concluyó el Turco Mohamed.

