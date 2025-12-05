Jessi Rodríguez, presentadora de Despierta América, habla de las críticas que recibe en redes

Jessica Rodríguez, presentadora venezolana del programa Despierta América, confesó cómo se ha sentido cuando le dejan fuertes mensajes en redes sociales. En la entrevista no explicó la razón, pero probablemente fue cuando la acusaron de ser la causante del divorcio del chef Yisus, con quien comparte en el show matutino de la cadena Univision.

En el programa Dime la neta, transmitido por Lubox TV, confesó que fue una situación bastante complicada, pues le escribían cosas que la hacían sentir mal.

Los conductores del espacio de entretenimiento le preguntaron qué fue lo que más le dolió: “No creo que pueda decir la palabra… put* que te ataquen de eso, ustedes ya saben por dónde voy y son mensajes muy feos”.

Después comentó que le desearon la muerte y hasta desearon que terminara en el infierno. Algunos llevaron la situación más allá y le desearon que tuviera una hija para que le fueran infiel.

“Eso afecta porque tú ves que tus papás lo leen. En mi caso tengo papás que son jóvenes, que están activos en las redes y no es lindo para un papá meterse en la cuenta de su hija y ver cómo la…”, comentó.

Mencionó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien ha denunciado amenazas de muerte, algo que asegura enfrentan con frecuencia los famosos. “Eso es cierto lo que ella dice”, aseguró.

La venezolana indicó que ella no siente que la gente la odie, pero que sí ha habido olas de elogios y otras de críticas. “Me trato de enfocar en lo mejor porque sobrepasa lo bonito a lo feo, mil veces”, aseveró.

La conductora de TV dijo que ha aprendido a que este tipo de cosas no le afecten y por eso ha puesto algunos límites en su cuenta en Instagram, al filtrar comentarios y sobre todo bloquear a quienes la atacan.

