Lupillo Rivera cuenta si hubo boda con su novia Taina Pimentel

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, habló con el programa El Gordo y la Flaca, que transmite Univision, de su relación con la modelo dominicana Taina Pimentel.

En el show de entretenimiento, confirmó que está muy enamorado. “Es una persona que conocí hace como un año, la verdad, hemos hablado, nos distanciamos y así, pero en esta ocasión decidimos darnos una oportunidad”, afirmó.

Lupillo Rivera aclara que no hubo boda con su novia

El artista explicó que esta es una mujer diferente, con varias virtudes que hicieron que quedara flechado.

“Buscando y buscando, gracias a Dios, ella me flechó. Taina tiene un cuerpazo y una actitud diferente. Es una persona que quiere verme crecer”, destacó.

El hermano de Jenni Rivera explicó que las fotos que publicaron de su pareja con un vestido de novia no tienen nada que ver con una boda entre ellos. “La llamaron, la invitaron para hacer una sesión de fotos con esos vestidos”, comentó.

Lupillo afirmó que el material circuló y muchos lo malinterpretaron, pues por ahora no han querido dar el paso del matrimonio.

Luego de esto, la entrevistadora le preguntó si está dispuesto a casarse de nuevo y dijo que sí. “El pasado mío y las experiencias que he vivido en el pasado no tienen nada que ver con el futuro de otra persona, todos nos merecemos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad y ser felices”, comentó.

El exparticipante de La Casa de los Famosos habló también de la demanda que le puso Belinda en México y adelantó que sigue adelante con su contrademanda. “No vamos a frenar, no nos interesa hacer un trato, una corrección, no hemos hecho nada equivocado. Hemos contado nuestra historia”, sostuvo.

