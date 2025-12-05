Mujer muerta y 4 heridos: aparatoso choque de camiones y auto en Nueva York

Una mujer murió y cuatro personas resultaron hospitalizadas cuando un auto chocó contra dos camiones en una concurrida carretera de El Bronx (NYC) esta madrugada.

Según la Policía de Nueva York, un camión con remolque y otro de reparto circulaban en dirección este por Bruckner Blvd., cerca de Sheridan Blvd., poco después de las 4:30 a.m. del viernes cuando colisionaron con el sedán Infiniti blanco que conducía la víctima mortal.

Una mujer de 26 años y un hombre de 29 años también viajaban en el Infiniti en el momento del accidente y fueron hospitalizados junto a los conductores de ambos camiones. La persona fallecida no ha sido identificada por NYPD.

Las otras cuatro víctimas fueron atendidas en el hospital y se espera que se recuperen, acotó Daily News. El equipo de investigación de accidentes de la policía de Nueva York estaba investigando las causas del siniestro.

Según NYPD, al menos 30 personas han fallecido en más de 5,300 accidentes de tráfico con víctimas ocurridos en El Bronx en lo que va de año. Esta cifra representa un descenso de casi 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando 49 personas perdieron la vida en casi 6,000 colisiones con heridos, destacó Gothamist.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

En octubre cuatro adolescentes murieron cuando su auto fue chocado de frente en New Jersey Turnpike. También ese mes tres jóvenes hispanos, dos de ellos hermanos trabajadores de Amazon, murieron tras volcarse su auto en un aparatoso choque solitario en Staten Island Expressway (NYC).

A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho. Igualmente ese un conductor latino de 18 años fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir ebrio al regresar de la playa en Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo.