Sorteo Mundial 2026: horario y dónde verlo en vivo en Estados Unidos

A seis meses del inicio del Mundial 2026, la emoción ya se siente en el ambiente. Aunque el torneo comenzará oficialmente el 11 de junio en Ciudad de México, uno de los eventos más esperados será el sorteo de la fase de grupos, que definirá el camino de las selecciones.

Hasta ahora, 42 de los 48 equipos ya están clasificados. Las seis plazas restantes se resolverán en marzo mediante las eliminatorias de la UEFA y los repechajes interconfederaciones.

Fecha y lugar del sorteo

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 PM ET en el Kennedy Center de Washington, D.C., uno de los recintos culturales más importantes de Estados Unidos.

Dónde ver en vivo

En Estados Unidos se podrá ver por Fox y Fubo. A nivel global, la ceremonia estará disponible gratuitamente en FIFA.com y en el canal oficial de YouTube de la FIFA. ESPN también ofrecerá cobertura en directo.

Cómo funcionará el sorteo

Los 48 equipos, incluyendo los que aún buscan su clasificación vía repechajes, se dividirán en cuatro bombos de 12. La distribución se basará en el ranking FIFA del 19 de noviembre: los mejores estarán en el Bombo 1, los siguientes en el Bombo 2 y así sucesivamente.

Los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) ya están asegurados en el Bombo 1 y tienen grupos y calendario definidos. Ningún equipo del mismo bombo podrá coincidir en un grupo.

El sorteo comenzará con el Bombo 1, aunque los anfitriones ya tienen su lugar garantizado. Luego se completarán los bombos 2, 3 y 4, siguiendo un orden alfabético en los grupos.

Por primera vez, la FIFA aplicará un sistema que separa a las cuatro selecciones mejor clasificadas —España, Argentina, Francia e Inglaterra— en cuadrantes opuestos. Esto asegura que, si ganan sus grupos, no se enfrentarán hasta las semifinales. La medida busca equilibrar la competencia y evitar enfrentamientos tempranos entre los favoritos.

