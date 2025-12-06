Claudia Sheinbaum defiende relación con EE.UU. sin subordinación: “México no es colonia de nadie”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que su gobierno ha demostrado que es posible mantener una relación cercana y de cooperación con Estados Unidos sin caer en la subordinación y respetando plenamente la soberanía nacional.

La mandataria expresó su confianza en que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá continuará vigente pese a la reciente incertidumbre generada desde Washington.

Durante la conmemoración del séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación —el proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— Sheinbaum aseguró que más de 600,000 personas asistieron al acto celebrado en el Zócalo capitalino.

“México no es colonia ni protectorado de nadie”, declaró, al tiempo que sostuvo que la relación comercial con Estados Unidos se mantendrá sólida.

Subrayó asimismo que ambas economías dependen una de la otra “para competir con otras regiones del mundo”, pronunciamiento que llega horas después de su reunión privada con el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington.

Precisamente, Trump sugirió recientemente dejar expirar el T-MEC en 2026 y renegociar un nuevo acuerdo.

La mandataria también dirigió un mensaje a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria” por su aportación al país.

Prometió salud universal y nueva credencial en 2026

Claudia Sheinbaum anunció además que uno de los objetivos centrales de su administración es establecer un sistema de salud universal. Para ello, adelantó que en 2026 se pondrá en marcha una credencial única que permitirá afiliar a todos los mexicanos sin seguridad social.

Explicó que esta herramienta definirá el centro de salud u hospital correspondiente para cada persona y facilitará la digitalización gradual del sistema.

Con esta transformación, dijo, cualquier ciudadano podría recibir atención médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en IMSS-Bienestar sin importar su derechohabiencia.

En materia educativa, la presidenta adelantó la creación de más preparatorias y universidades, así como nuevas carreras tecnológicas. Reiteró que la mejor estrategia para prevenir que los jóvenes se acerquen a la delincuencia es garantizar su acceso a la educación, el deporte y la cultura.

Durante su discurso, Sheinbaum también destacó los indicadores económicos de su primer año de gobierno, los cuales, afirmó, respaldan la consolidación del “segundo piso” de la Cuarta Transformación, basado en crecimiento con bienestar y reducción de desigualdades.

Recordó que el salario mínimo aumentará a 315 pesos diarios (17,33 dólares) a partir de enero de 2026, lo que representa un incremento acumulado del 154% respecto a 2018.

Solo entre 2025 y 2026, el aumento será del 13%.

Asimismo, señaló que la inflación se mantiene controlada, que la inversión extranjera directa superó los $40,000 millones de dólares y que la economía mexicana ha generado más de 551,000 empleos formales en lo que va del año.

Además, resaltó que las reservas del Banco de México alcanzaron los $250,000 millones de dólares y que el peso continúa fuerte.

