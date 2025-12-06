Mamdani no desalojará los campamentos de personas sin hogar en Nueva York: “Es vergonzoso”, criticó Adams

Zohran Mamdani, quien asumirá la alcaldía de Nueva York el 1 de enero, anunció ayer que pondrá fin a la práctica de desalojar los campamentos de personas sin hogar en la ciudad de Nueva York, una promesa que ya ha provocado fuertes críticas del alcalde saliente, Eric Adams.

Sería un cambio radical con respecto a la política actual de la ciudad. “Los desalojos, un pilar del enfoque de Adams para abordar la falta de vivienda en las calles, han sido objeto de controversia durante mucho tiempo”, comentó PIX11 News.

Los defensores de los derechos de las personas sin hogar argumentan que desmantelar los refugios improvisados ​​no ofrece a las personas ninguna alternativa estable, mientras que la administración Adams ha sostenido que estas acciones han conectado a muchas personas con servicios sociales.

Los datos de la alcaldía del último año muestran que muchas personas desalojadas de los campamentos regresan a las calles poco después, aunque la administración Adams argumenta que los equipos de asistencia social han logrado conexiones significativas con programas de vivienda. Mamdani, sin embargo, afirmó que los resultados son insuficientes.

“Si no se conecta a las personas con una vivienda permanente con lo que se está haciendo, no se puede considerar un éxito”, dijo Mamdani. “Vamos a adoptar un enfoque que conecte a las personas con viviendas: viviendas con servicios de apoyo, viviendas de alquiler, cualquier tipo de vivienda”, prometió.

El plan de Mamdani contempla ampliar significativamente el número de trabajadores sociales en las calles y en el Metro para brindar asistencia directa y vías de acceso a viviendas a largo plazo.

Adams criticó duramente este cambio de política en un video publicado en redes sociales el viernes. “Calificar el abandono de las personas sin hogar en Nueva York como progreso es una bofetada al verdadero progreso”, dijo Adams. “No sólo es un error. Es vergonzoso”.

El martes Mamdani se reunió por primera vez con Adams, al cumplirse casi un mes de su triunfo el 4 de noviembre y en cuenta regresiva para asumir el cargo. La reunión entre ambos demócratas duró aproximadamente una hora en Gracie Mansion, la residencial oficial del alcalde de Nueva York donde se espera que Mamdani viva desde el próximo mes. No hubo fotos entre ambos políticos.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal. Ayer su oficina dijo su equipo de transición había recaudado más de $3 millones de dólares, en su mayoría por pequeñas contribuciones de residentes de los cinco distritos de la ciudad.