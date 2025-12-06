Papa León XIV dice que no ignorará violaciones de derechos humanos
El sumo pontífice expresó su opinión sobre los derechos humanos, mientras que el obispo de Austin también pidió respeto por la dignidad humana
El Papa León XIV habló con los nuevos embajadores ante la Santa Sede y dijo que el Vaticano no será indiferente ante las violaciones de los derechos humanos en el mundo. El obispo de Austin, también envió un mensaje para invitar a los líderes mundiales a respetar la dignidad humana.
“Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra comunidad internacional, cada vez más fracturada y sujeta a los conflictos”, expresó su sumo pontífice.
“No permanecerá de brazos cruzados”
La diplomacia del Vaticano tiene una misión muy clara y es estár “constantemente orientada al servicio de la humanidad, principalmente apelando a las conciencias y permaneciendo atenta a la voz de los pobres, de las personas en situación de vulnerabilidad o marginadas”, manifestó León XIV.
Con sus declaraciones, el Papa, continúa la línea de Francisco, quien siempre fue defensor de los derechos de los migrantes y de otras poblaciones vulnerables.
“Cada persona es amada por Dios”
Por su parte, el obispo de Austin, Daniel García envió un mensaje para pedir a los líderes del mundo respetar la dignidad humana.
“Como católicos, creemos que cada persona es amada por Dios y creada a su imagen. Cada hijo de Dios tiene valor y dignidad”, indicó el presidente del subcomité de los obispos estadounidenses para la justicia racial y la reconciliación, monseñor Daniel Elias García, obispo de Austin, reportó Vatican News.
Las declaraciones se deben a los comentarios que hizo el presidente Trump con relación a la comunidad somalí, a los que tachó de “basura” y describiera al estado de Minnesota como un “infierno” a causa de su presencia.
El sacerdote pidió rechazar “el lenguaje denigrante y deshumanizador” contra comunidades porque “un lenguaje que denigra a una persona o a una comunidad por su origen étnico o su país de origen es incompatible con esta verdad”.
“Rezo para que juntos podamos ser personas acogedoras, respetuosas y comprensivas”, añadió el obispo García.
