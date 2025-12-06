Papa León XIV dice que no ignorará violaciones de derechos humanos

El Papa León XIV habló con los nuevos embajadores ante la Santa Sede y dijo que el Vaticano no será indiferente ante las violaciones de los derechos humanos en el mundo. El obispo de Austin, también envió un mensaje para invitar a los líderes mundiales a respetar la dignidad humana.

“Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra comunidad internacional, cada vez más fracturada y sujeta a los conflictos”, expresó su sumo pontífice.

“No permanecerá de brazos cruzados”

La diplomacia del Vaticano tiene una misión muy clara y es estár “constantemente orientada al servicio de la humanidad, principalmente apelando a las conciencias y permaneciendo atenta a la voz de los pobres, de las personas en situación de vulnerabilidad o marginadas”, manifestó León XIV.

Con sus declaraciones, el Papa, continúa la línea de Francisco, quien siempre fue defensor de los derechos de los migrantes y de otras poblaciones vulnerables.

“Cada persona es amada por Dios”

Por su parte, el obispo de Austin, Daniel García envió un mensaje para pedir a los líderes del mundo respetar la dignidad humana.

“Como católicos, creemos que cada persona es amada por Dios y creada a su imagen. Cada hijo de Dios tiene valor y dignidad”, indicó el presidente del subcomité de los obispos estadounidenses para la justicia racial y la reconciliación, monseñor Daniel Elias García, obispo de Austin, reportó Vatican News.

Las declaraciones se deben a los comentarios que hizo el presidente Trump con relación a la comunidad somalí, a los que tachó de “basura” y describiera al estado de Minnesota como un “infierno” a causa de su presencia.

El sacerdote pidió rechazar “el lenguaje denigrante y deshumanizador” contra comunidades porque “un lenguaje que denigra a una persona o a una comunidad por su origen étnico o su país de origen es incompatible con esta verdad”.

“Rezo para que juntos podamos ser personas acogedoras, respetuosas y comprensivas”, añadió el obispo García.

