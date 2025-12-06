Camilo Vargas renueva con los Rojinegros del Atlas

Los Rojinegros del Atlas de la Liga MX finalmente acabaron con la incertidumbre que existía sobre el futuro del futbolista Camilo Vargas tras haber firmado un contrato con el portero colombiano para reforzar uno de los puntos más importantes del equipo; con esta decisión el equipo mantendrá a esta figura por tres años más dentro de la organización con el fin de seguir apoyándolos en su lucha por un título de campeón.

Aunque el propio guardameta había comentado anteriormente que su contrato expiraba en 2026, tanto él como la directiva habían manifestado su interés en prolongar su estancia ante el gran nivel deportivo que había mostrado dentro de la institución. Ese deseo mutuo se terminó concretando tras nuevas negociaciones que pusieron punto final a las dudas.

El club celebró la noticia con un mensaje cargado de simbolismo a través de sus redes sociales en el que detallaban que su trabajo ha sido uno de los puntos más fuertes dentro de la plantilla en las últimas competencias.

“No es solo un portero; es el Superhéroe Colombiano, el hombre que detuvo el tiempo y reescribió la historia. Hoy, Atlas FC anuncia que su leyenda no tendrá fin: Camilo Vargas se ha vuelto ETERNO”, detalló el equipo en su comunicado.

Desde su llegada a la institución mexicana en el año 2019, Vargas ha consolidado una relación especial con el equipo y la afición, convirtiéndose en una de sus figuras más representativas de toda la plantilla, especialmente por el gran papel que tuvo durante el histórico bicampeonato de la Liga MX en 2021 y 2022 lo elevó a la categoría de ídolo, reforzando su estatus dentro del club.

Esta renovación no es nueva para ambas partes debido a que en el año 2020 ya habían ajustado su vínculo hasta 2024, y después del doble título de liga se amplió nuevamente hasta 2026. Ahora, con una tercera actualización, el arquero asegura su permanencia más allá de ese plazo.

El paso de Vargas por el Atlas ha marcado el punto culminante de su carrera. Su rendimiento lo ha llevado a convertirse en el portero titular de la selección de Colombia, y si mantiene su nivel, todo indica que estará defendiendo el arco de su país en el próximo Mundial, posiblemente como titular por primera vez.

A nivel colectivo e individual, sus logros son contundentes ya que acumula los dos campeonatos de liga y el Campeón de Campeones; también conquistó el Balón de Oro como mejor portero y mejor jugador de la temporada 2021-2022. Hoy, suma ya 228 partidos como guardián de la meta rojinegra, cifra que seguirá aumentando tras su renovación.

