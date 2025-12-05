Messi manda flores a Guardiola antes del Mundial: “Es el mejor entrenador de todos”

El astro argentino y principal estrella del Inter Miami, Lionel Messi, generó gran emoción tras una reciente entrevista ofrecida para Sport Center de ESPN, donde habló sobre diferentes temas de su carrera y la actualidad dentro del cuadro estadounidense; aunque también hizo referencia a otros temas más contundentes como su perspectiva sobre el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Durante sus declaraciones aseguró que el estratega español, con quien alcanzó el sextete dentro del FC Barcelona, es una referencia absoluta en su carrera y es para él el mejor entrenador de todo el planeta por lo que ha conseguido profesionalmente desde que tomó los banquillos.

Para Messi, lo que distingue al actual entrenador del Manchester City no es solo su capacidad táctica, sino la manera integral en la que aborda el fútbol y esto es lo que le ha permitido tantos resultados positivos.

Pep Guardiola durante el debut del Manchester City en la temporada 2025-2026. Crédito: Dave Shopland | AP

“Para mí Guardiola es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Es el mejor y tuvimos la suerte de tenerlo en Barcelona y que se juntó con los jugadores que estábamos y de juntaron las piezas justas para lo que él pretendía para conseguir todo lo que se consiguió“, dijo Messi.

Las palabras de Messi conectan inevitablemente con el recuerdo de aquella etapa dorada en el Barcelona entre 2008 y 2012, un periodo en el que el argentino alcanzó uno de sus mejores momentos dentro de su carrera bajo la dirección y el sistema de juego de Guardiola; una de estas labores fue la de colocarlo como falso 9 en uno de los clásicos contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos. Lo hizo en el Bayern, si bien no pudo ganar la Champions, cambió la forma de jugar en Alemania, lo mismo en Inglaterra con el City, cambió la forma que se juega en la liga”, enfatizó.

Inter Miami recibe en el Chase Stadium al NYC FC. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

La mirada hacia el Mundial 2026

Además de recordar el pasado, Messi habló sobre el desafío que representa intentar revalidar el título mundial en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que apuesta a tener un gran papel y asegura que harán todo lo necesario para llegar lo más lejos posible.

“Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles puede quedar afuera”, resaltó.

“Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales. En la última tuvimos la suerte que, si bien fuimos superiores en el partido tanto ante Países Bajos como con Francia, tuvimos que ir a los penales y ahí tuvimos a la bestia del ‘Dibu’ (Martínez) que nos hizo ganar, pero podés llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil un Mundial”, concluyó Messi.

