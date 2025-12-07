Caramelo tendrá su propio reality show para buscar novia

Carlos “Caramelo” Cruz tendrá su propio reality show en la República Dominicana, un formato que domina muy bien, pues ganó en La Casa de los Famosos All-Stars y posteriormente participó en La Casa de Alofoke.

El creador de contenido compartió en su cuenta en Instagram un mensaje en el que dio algunos detalles de este proyecto en el que intentará conseguir novia.

“La Season 0 ‘El Tour del Soltero’m en busca de la próxima ganadora de 50,000 dólares y la posible dueña del corazón de este Caramelo, 10 participantes tendrán la oportunidad de ir a la villa del soltero en República Dominicana y enfrentar diferente, desafíos”, escribió en la publicación que hizo.

Además, compartió una de las premisas que tiene para este programa: “El amor puede ser dulce… pero solo una se queda con el caramelo”.

La ganadora de la competencia, además de conquistar al expelotero, recibirá un premio de $50.000 dólares.

En el tema que tendrá este reality show afirman también: “Soy el soltero del momento, la vida está buena de sufrimiento, así soltero estoy contento y nadie se come este caramelo”.

Caramelo ha aprovechado toda la popularidad que ha tenido luego de su triunfo en La Casa de los Famosos All-Stars, en la que consiguió conectar con millones de personas, quienes lo respaldaron para que se llevara el premio de $200.000 dólares.

Luego, incursionó en La Casa de Alofoke, en donde no fue tan mediático, pero igual su público puedo acompañar su participación en este juego.

La vida sentimental del influencer ha sido bastante mediática, en especial por el romance que tuvo con Manelyk González, ex Acapulco Shore, con quien no pudo entablar algo más duradero debido a diferencias de intereses y tiempo.

