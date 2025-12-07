Kate Winslet dice que es aterradora la cantidad de personas que usan medicamentos para adelgazar

La actriz Kate Winslet ofreció su opinión sobre el creciente uso de medicamentos para bajar de peso, una tendencia que calificó de “aterradora”.

La ganadora del Oscar ofreció una entrevista a Sunday Times en la que dio su opinión sincera sobre este tema asegurando que muchas personas hacen todo lo posible por no ser “ellas mismas”.

“Es devastador. Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, es aterrador. Y es desconcertante porque hay momentos en que pienso que es mejor, cuando veo a las actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura. Pero luego, tanta gente toma medicamentos para bajar de peso. Es muy variado. Algunas eligen ser ellas mismas, otras hacen todo lo posible por no serlo”, dijo Winslet.

La artista cuestionó que muchas personas consumen estos medicamentos sin tener pleno conocimiento sobre el impacto que esto pueda tener en su salud.

“¿Y saben lo que se meten en el cuerpo? El desprecio por la salud es aterrador. Me preocupa más que nunca. Es un caos total ahí fuera”, añadió.

Winslet elogió las personas que aceptan los signos naturales del envejecimiento y no recurren a métodos estéticos para evitarlos.

“Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, en tus manos. Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años, y lo que me molesta es que las jóvenes no tengan ni idea de lo que es realmente ser bella”, explicó.

Kate Winslet señala que las redes sociales y su impacto en la salud mental son responsables de la “idea de perfección” a la que aspiran las personas. Asimismo, responsabilizó a los medios de comunicación y resaltó cómo fue blanco de acoso mediático durante los inicios en la industria, cuando saltó al estrellato al protagonizar ‘Titanic’ en 1997.

“Los medios de comunicación fueron viles, señalándome como blanco de un acoso constante. No estaba preparada para ser una actriz famosa. Era muy joven, pero me sentía tan invadida”, recordó.

Winslet retomó su papel en la película ‘Avatar fuego y cenizas’, la exitosa trilogía de James Cameron, que se estrenará el próximo 19 de diciembre. La actriz también debutó como directora con ‘Goodbye June’, escrita por su hijo Joe Anders.

