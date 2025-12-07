Madre de Sean Diddy condena a Netflix por las “falsedades” sobre su hijo

La madre del rapero estadounidense Sean Diddy Combs cuestionó públicamente la nueva serie documental de Netflix que aborda la vida de su hijo, actualmente en prisión. Según afirmó, la producción contiene “falsedades sobre Diddy” y múltiples “inexactitudes en el documental de Netflix”, lo que considera dañino para su familia y reputación.

Janice Combs aseguró en un comunicado que las afirmaciones presentadas por la plataforma son intencionalmente engañosas y buscan perjudicar aún más la imagen del artista. Señaló que la serie manipula hechos para generar interés, lo que agrava la difusión de acusaciones falsas sobre Sean Combs y errores en documentales de celebridades.

El proyecto, titulado Sean Combs: The Reckoning, se estrenó el 2 de diciembre y retrata la trayectoria y controversias del productor musical. Sin embargo, la familia argumenta que el contenido está lleno de información errónea, convirtiéndose en un ejemplo de documentales polémicos en Netflix y de supuestos relatos distorsionados sobre figuras del rap.

Una producción envuelta en controversia

La madre del artista afirmó que la serie está “plagada de mentiras”, especialmente en lo referente a la vida familiar. Janice Combs rechazó categóricamente las insinuaciones de que su hijo la hubiera maltratado, una acusación destacada en el documental y catalogada como contenido engañoso sobre Diddy y acusaciones infundadas en series biográficas.

La producción tiene entre sus responsables al rapero 50 Cent, conocido rival de Combs, junto con la directora Alexandria Stapleton. Esta participación ha generado debate, pues algunos señalan que podría influir en el tono crítico de la serie, convirtiéndola en un ejemplo de documentales con conflicto de interés y posibles ataques mediáticos entre artistas.

Los abogados de Combs enviaron previamente una carta a Netflix solicitando detener la emisión de la miniserie. Alegaron el uso de material no autorizado, reforzando la acusación de que la plataforma recurrió a contenido robado en producciones y a supuestas violaciones legales en documentales que afectan la imagen del músico.

Un portavoz del artista reiteró estas denuncias, calificando el proyecto como un “vergonzoso artículo de propaganda”. Según explicó, gran parte del material presentado nunca fue aprobado para su divulgación, lo que alimenta críticas sobre manipulación en documentales de celebridades y uso indebido de archivos personales.

La controversia no es nueva. Combs ya había demandado por difamación a NBCUniversal por otro documental titulado Diddy: The Making of a Bad Boy. En ese caso, también sostuvo que se difundieron datos incorrectos, argumento que refuerza su postura frente a difamación mediática contra artistas y producciones polémicas sobre figuras públicas.

Actualmente, el fundador de Bad Boy Records cumple condena tras ser declarado culpable en julio de dos cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución. Aunque fue exonerado de las imputaciones más graves, continúa enfrentando un fuerte escrutinio, lo que incrementa el debate sobre casos judiciales de celebridades y el impacto de producciones mediáticas en procesos legales.

Durante el juicio, la fiscalía lo acusó de presionar a exparejas para sostener encuentros con trabajadores sexuales, en ocasiones bajo consumo de drogas. Estas declaraciones, ahora amplificadas por la serie, intensifican la discusión sobre acusaciones penales contra Sean Combs y su tratamiento en documentales de investigación sobre famosos.