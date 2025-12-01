Sean ‘Diddy’ Combs critica a Netflix y 50 Cent por la docuserie sobre su caso

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs se pronunció sobre el documental “Sean Combs: The Reckoning “, una serie de cuatro episodios de Netflix y que fue producida por el rapero 50 Cent. La plataforma estrenó el adelanto de la serie, que se estrenará el 2 de diciembre, y se observan imágenes inéditas de Combs antes de su arresto en septiembre de 2024.

A través de un representante, ’Diddy’ calificó el documental de Netflix como una vergonzosa pieza ofensiva, según reseñó Deadline. El rapero criticó que la plataforma cediera el control creativo a 50 Cent quien ha hecho pública su fuerte enemistad en contra del dueño de Bad Boy Records. Además, cuestionó que Netflix utilizara “material robado” para incluirlo en el documental.

“El avance de GMA de hoy confirma que Netflix se basó en material robado que nunca se autorizó su lanzamiento”, afirma Combs en un comunicado sobre el adelanto de la serie dirigida por Alexandria Stapleton.

Los representantes señalaron que Combs recopiló videos de su vida desde los 19 años con el objetivo de contar su historia. Es por eso que calificaron de “fundamentalmente injusto e ilegal” que Netflix utilice “indebidamente” este material.

En el adelanto del documental se escucha a Sean ‘Diddy’ Combs teniendo una conversación con su abogado por teléfono antes de su arresto. “Estamos perdiendo. Tenemos que encontrar a alguien que colabore con nosotros y que haya trabajado en los negocios más turbios”, dijo.

Fundamentalmente los representantes de Combs reclaman que el material privado de Combs haya sido usado sin autorización y aclaran que no se autorizó el uso de esas imágenes.

“Netflix está claramente desesperado por sensacionalizar cada minuto de la vida del Sr. Combs, sin importarle la verdad, para capitalizar el frenesí mediático incesante. Si a Netflix le importara la verdad o los derechos legales del Sr. Combs, no estaría sacando de contexto material privado, incluyendo conversaciones con sus abogados que nunca estuvieron destinadas a ser vistas públicamente. Ningún derecho sobre ese material fue transferido jamás a Netflix ni a ningún tercero”, dice el comunicado de los representantes.

Este documental se estrenará en Netflix dos meses después de que Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Luego de su arresto Combs fue acusado de tráfico sexual y conspiración, cargos de los cuales fue declarado inocente luego del juicio. Aunque actualmente enfrenta demandas civiles por abuso sexual, el rapero se libró de la cadena perpetua.

