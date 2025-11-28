Sean ‘Diddy’ Combs ayudó a organizar la cena de Acción de Gracias para sus compañeros en prisión

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs ayudó a organizar y financiar una comida para celebrar el día de Acción de Gracias en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de más de 4 años de prisión por delitos de transporte para ejercer la prostitución.

Más de 1.000 hombres recluidos en prisión recibieron una cena de Acción de Gracias, según informaron medios como US Weekly y TMZ. A través de su representante, Combs dijo a TMZ que junto con otros compañeros compraron comida en el comisariato y dedicaron dos días para la preparación de la cena.

“Para mí, el Día de Acción de Gracias se trata de asegurarme de que otras personas coman. Todos extrañan a su familia. La gente se deprime durante las fiestas. Solo queríamos reunirnos como familia y hacer nuestras propias cosas”, dijo Combs a TMZ a través de su representante.

Según informó TMZ, la preparación de los platillos tuvo dificultades. Debido a razones de seguridad, la prisión no cuenta con estufa ni microondas que los reclusos puedan usar. Además, para preparar esta comida tuvieron que usar tarjetas de identificación para cortar, ya que no tienen acceso a cuchillos. Combs tuvo la ayuda de un ex lider de pandillas llamado BI.

“Mucha gente no tiene nada. Algunos no tienen familia. La gente de aquí es de Texas, California, de lugares muy lejanos. Esta fue una forma de contribuir”, dijo BI a US Weekly.

En las declaraciones de Combs, emitidas a través de su representante, dice haber encontrado una especie de “hogar” dentro de la prisión. “Hay muchas interpretaciones erróneas sobre la prisión. Hay una fuerte hermandad. Todos nos cuidamos los unos a los otros. Es algo positivo. Es como un pequeño hogar en un lugar oscuro”.

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de cargos de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El rapero protagonizó uno de los juicios más mediáticos del entretenimiento y varias mujeres relataron en la corte cómo presuntamente fueron obligadas a tener sesiones maratónicas de sexo con trabajadores sexuales masculinos en las famosas fiestas del rapero llamadas ‘Freak Offs’.

Combs fue declarado inocente de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, pero el jurado lo culpó de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. El juez Arun Subramanian lo condenó a 50 meses de prisión, condena que cumplirá en Fort Dix.

Sigue leyendo:

Trump asegura que Sean ‘Diddy’ Combs le pidió un indulto

Representante de Sean ‘Diddy’ Combs niega que el rapero haya bebido alcohol en prisión

Sean ‘Diddy’ Combs podría salir antes de prisión por ingresar a un programa de rehabilitación