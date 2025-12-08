Arne Slot responde con dureza a Mohamed Salah en plena crisis con el Liverpool: “No soy ningún débil”

El Liverpool afronta su momento más complicado en años. El conjunto red está lejos de la lucha por el título en la Premier League y está solamente con dos victorias – Real Madrid y Atlético de Madrid – en su registro en la Champions League.

Una inusual irregularidad en el conjunto de Arne Slot, que se encuentra en el punto de mira después de tantas derrotas en una temporada en la que ha sido el equipo que mejor se ha reforzado en el mercado de fichajes, gastándose más de 400 millones de euros.

Si la situación ya es por sí complicada, a Slot le ha salido un “enano más”. Mo Salah, leyenda del Liverpool, protagonizó una incendiaria zona mixta pospartido después de ser suplente por tercer partido consecutivo y quedarse sin minutos.

Vino a decir el egipcio que una leyenda como él no puede ser tratado de la forma en la que lo está tratando el técnico del Liverpool y que no tiene que “pelear por un puesto en el equipo” después de lo logrado hasta ahora en el club. Unas declaraciones que ya han tenido sus consecuencias y que han desestabilizado por completo al Liverpool.

Salah fuera de la convocatoria ante el Inter

El club red ha decidido de manera unilateral apartar a Salah de la disciplina del primer equipo y dejarlo fuera de la convocatoria para el partido contra el Inter de Milán en la jornada de la Champions League.

Una decisión institucional que ha ocupado gran parte de la rueda de prensa de Arne Slot y sobre la que el entrenador ha opinado delante de los medios de comunicación. “Le dijimos que no participaría en este viaje y esa fue la única comunicación que tuvimos. Reaccionamos a las palabras de Salah y por eso no viajó. Antes del sábado, hablamos mucho, a veces durante períodos más largos o más cortos. No creo que nuestra relación sea tensa, pero él tiene derecho a sentir lo que siente. Fue muy respetuoso y entrenó duro, y me sorprendieron un poco sus palabras. Sin embargo, no es la primera ni la última vez que un jugador dice esto cuando no juega. ¿Sí jugará contra el Brighton? Intenté preparar al equipo y estoy concentrado en el partido de mañana. Luego ya veremos”, explicó Slot, al que se le ha visto muy serio durante toda la conferencia.

“No tengo ni idea si Salah jugó su último partido con el Liverpool” – expresó el neerlandés – “No creo sentirme traicionado, pero mi vida no importa mucho. Sin duda, es una situación más difícil para el equipo y el club, ya que ha tenido un impacto. Sin embargo, estoy centrado en el equipo, no en mí mismo. Necesito entender a qué se refería cuando Salah habló así. Normalmente, soy educado, pero eso no significa que sea débil. Él tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos, pero no tiene derecho a expresarlos a los medios”.

🚨 Arne Slot says it all on the Mo Salah situation. @BeanymanSports pic.twitter.com/Tnjlut5SmB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

