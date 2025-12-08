Creador de app que alerta sobre agentes de ICE demanda al Gobierno de Trump por censura

El creador de ICEBlock, una aplicación para rastrear a agentes de ICE, acusa a la Administración de Donald Trump de vulnerar su libertad de expresión al presionar a Apple para retirar la aplicación de la App Store, según una demanda presentada este lunes ante un tribunal federal en Washington.

Joshua Aaron, desarrollador del servicio, sostiene que la decisión de Apple no fue voluntaria, sino el resultado de presiones ejercidas por el Departamento de Justicia bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi.

En el documento judicial, afirma que Bondi “abusó del poder estatal” al contactar a la empresa para exigirle la eliminación de ICEBlock.

La aplicación, lanzada en abril y gratuita para usuarios de iPhone, permitía compartir alertas sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un radio de ocho kilómetros.

Aunque ya no puede descargarse, sigue funcionando en los teléfonos donde había sido instalada.

Según Aaron, ICEBlock fue desarrollada para “facilitar el intercambio comunitario de información disponible públicicamente” y como respuesta a lo que describió como una campaña “sin precedentes” del expresidente Trump para arrestar y deportar inmigrantes.

En la demanda, insiste en que su trabajo está protegidoel por la Primera Enmienda y pide al tribunal impedir que la Administración siga ejerciendo presión sobre empresas privadas.

La aplicación desapareció de la App Store en octubre, una decisión que, para el desarrollador, evidencia que Apple actuó bajo amenaza gubernamental. Su objetivo ahora es lograr que la aplicación sea restituida y que se establezca un precedente que impida futuras intervenciones de este tipo.

Desde el Gobierno, Bondi ha defendido la solicitud hecha a Apple. “ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, declaró.

Con información de EFE.

