Ecuador confirma amistoso en el mes de marzo contra Países Bajos previo al Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó el primer partido amistoso de Ecuador, para la fecha FIFA de marzo, en la previa Mundial 2026.

El 31 de marzo de 2026, Ecuador se enfrentará a Países Bajos, en Ámsterdam. Aún no se conoce en qué estadio se jugará, aunque podría ser en el Johan Cruyff, propiedad de Ajax.

🍻🇪🇨 Con @PilsenerEcuador queremos anunciar que regresamos en marzo para enfrentar a 🇳🇱 por la Fecha FIFA. pic.twitter.com/KJp8D3YG7O — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) December 8, 2025

Ecuador se enfrentó a la selección neerlandesa en el Mundial de Qatar 2022, en un partido que terminó 1-1. Cody Gakpo abrió el marcador y Enner Valencia puso el empate definitivo.

A falta de confirmación, la Tricolor también se enfrentará a Marruecos, el día 26, en España. Con esos dos partidos cerraría la preparación previa al Mundial.

Más amistosos

En sus anteriores compromisos amistosos, los dirigidos por Sebastián Beccacece empataron con Estados Unidos, México y Canadá, y vencieron a Nueva Zelanda.

La gestión del estratega argentino ha sido cuestionada por los aficionados debido al escaso juego ofensivo mostrado por la Tri en sus últimos partidos.

Ecuador es la selección que menos goles recibió en las Eliminatorias (5 tantos), pero también es el equipo que menos goles marcó en el torneo, con apenas 14 y esto Beccacece buscará mejorar antes de la Copa del Mundo.

Grupo parejo para Ecuador en el Mundial 2026

Luego del sorteo para el Mundial 2026, Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, analizó el grupo que le tocará afrontar en junio del próximo año.

Beccacece recalcó: “Es un privilegio estar acá. Un grupo que tiene una candidata, un equipo africano que son complicados y un debutante que tiene un DT con mucha experiencia. Es un grupo que nos va a exigir, no tengo dudas de que vamos a estar preparados para eso”.

El entrenador recalcó que buscarán tener una participación histórica: “Pasa por nosotros el poder clasificar, debemos estar unidos, juntos, creer y estar mentalizados. Me gustan los desafíos y es una oportunidad para hacer historia”.

“Interesante las sedes, el factor climático va a ser alto. Pienso que la cercanía entre las ciudades es importante y nos tocó una zona donde hay muchos ecuatorianos, creo que vamos a tener mucha gente vibrando en el estadio”, dijo sobre los posibles escenarios para jugar la fase de grupos.

Cerrando con un mensaje para la afición tricolor: “Que disfruten y acompañen a los futbolistas porque estamos convencidos de hacer un Mundial histórico”.

