Lupillo Rivera dice que no ha recibido formalmente la demanda de Belinda

Sigue la controversia entre Lupillo Rivera y Belinda, pues el Toro del Corrido asegura que no ha recibido una notificación formal de demanda por parte de la cantante española.

Durante una declaración en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, el hermano de Jenni Rivera contó a varios medios de comunicación: “No, todavía no hemos recibido nada, pero todo va en puerta, todo va como debe ser”.

En este evento, el famoso presentó su controversial libro ‘Tragos Amargos’, en el que contó varios detalles de sus exparejas.

El artista negó también que se haya hecho un tatuaje con el nombre de Taina Pimentel, su actual novia. “Eso es inteligencia artificial que hace la gente. Yo lo miré y se me hizo curioso y pues funcionó”, destacó.

Lupillo Rivera cuenta detalles de Tragos Amargos

En esta oportunidad, el exparticipante de La Casa de los Famosos habló de cómo se refugió en el alcohol luego del trágico accidente en el que murió la cantante Jenni Rivera, también conocida como La diva de la banda.

“Algo que no lo veo saludable, pero sí lo veo poco normal, mis músicos son los que me ayudaron, pues me dijeron que siguiera tomando, pero que me metiera al estudio a grabar. De ahi salieron bastantes canciones, sin querer queriendo”, recordó.

Luego, habló de otra anécdota con uno de sus hijos cuando se estaba bañando con él y su hijo le decía que hiciera con espuma unas alas pues así eran las que le vio a su tía Jenni y Rocío.

“Después capté como que era un mensaje de Dios que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo”, afirmó.

En este evento, el famoso afirmó que le gustó mucho toda la experiencia que ha tenido con este libro y que no destaca lanzar otro más adelante.

