Mujer muere en un hospital en California tras ser apuñalada por un paciente

Una trabajadora social murió el pasado sábado luego de ser apuñalada por un paciente en el Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg de San Francisco, California, confirmaron las autoridades locales.

La víctima de 51 años, quien era empleada de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) cuya identidad no se ha dado a conocer, fue apuñalada de forma repetida el jueves en las instalaciones del hospital, confirmó la Oficina del Sheriff de San Francisco.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:39 p.m. hora local del jueves, en el Pabellón 86, que es una clínica de VIH/SIDA ubicada en el sexto piso del centro médico, informó ABC News.

Oficiales del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) respondieron al hospital y detuvieron al sospechoso, que fue identificado como Wilfredo Tortolero Arriechi, de 34 años.

Cargos para el sospechoso

Arriechi fue inicialmente detenido por cargos que incluyen intento de asesinato, agresión con arma peligrosa, mutilación y estar armado durante la comisión de un delito grave. En el lugar de los hechos se recuperó un cuchillo de cocina de cinco pulgadas, presuntamente usado en la agresión. La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el hombro.

La Oficina del Sheriff de San Francisco detalló la secuencia de los hechos. Un agente fue llamado al hospital previamente porque el sospechoso, que tenía una cita programada, supuestamente había amenazado a un médico.

“Mientras protegía al médico, nuestro agente del sheriff escuchó un altercado en el pasillo en el que el sospechoso estaba atacando a una trabajadora social”, señaló un comunicado de la oficina del sheriff, y agregó que inmediatamente “el agente intervino de inmediato, restringiendo al sospechoso y asegurando la escena.”

Exigen investigación completa y mayor seguridad para trabajadores

El sindicato UPTE-CWA 9119, que representa a los empleados profesionales y técnicos de la Universidad de California, emitió un comunicado expresando su dolor ante el trágico hecho, señaló ABC News.

“En UPTE-CWA 9119 estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de un trabajador social extraordinario, compasivo y dedicado, que era muy querido por su familia, amigos, colegas y compañeros sindicalistas”, declaró el presidente de UPTE, Dan Russell, quien exigió “una investigación completa y protocolos de seguridad confiables, consistentes y transparentes que garanticen que cada trabajador regrese a casa sano y salvo al final de su turno”.

La Asociación de Alguaciles Adjuntos de San Francisco criticó al Departamento de Salud Pública (DPH), que administra el hospital, por haber reducido recientemente el número de alguaciles asignados al centro.

“Este no fue un incidente aleatorio e impredecible” y añadió que los datos del propio hospital evidencian “años de graves agresiones y armas en el campus”, señaló Ken Lomba, presidente del sindicato.

