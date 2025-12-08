Persisten las duras condiciones en 26 Federal Plaza, denuncian abogados de inmigrantes

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) están rechazando los productos de higiene, ropa limpia y llamadas telefónicas de abogados a los inmigrantes apresados en los centros de detención de Manhattan, en violación de las órdenes de un juez federal, denunciaron abogados y encarcelados en nuevos documentos judiciales.

Los defensores de los detenidos regresarán el martes a la corte federal en Manhattan para solicitar al juez de distrito de Estados Unidos, Lewis A. Kaplan, que declare al gobierno federal en desacato por las continuas violaciones de las órdenes que exigen mejores condiciones en el 26 Federal Plaza, que aloja a inmigrantes arrestados.

En el mes de agosto, Kaplan emitió una orden de restricción temporal -y luego una medida cautelar que la prorrogó de forma indefinida- que exigía al ICE cumplir con algunos estándares mínimos de vida para los reclusos.

La orden exigía a los funcionarios del ICE reducir la cantidad de personas alojadas en sus celdas de detención, proporcionar colchonetas y artículos de aseo personal, además, permitir a los detenidos hacer llamadas confidenciales con sus abogados y entregar a cada uno de ellos un folleto informativo sobre sus derechos, incluyendo pedir ropa limpia.

“Los testimonios de las personas detenidas y de los abogados que han intentado en vano hablar con ellas siguen acumulándose, mostrando que más de tres meses después de que este Tribunal ordenó cambios inmediatos en sus prácticas, los acusados ​​siguen ignorando estas directivas”, apuntaron los abogados demandantes en una presentación judicial el 25 de noviembre.

Voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa al ICE, no respondieron a una solicitud de comentarios, informó Gothamist.

Asimismo, los juristas de los inmigrantes encarcelados pidieron al juez que establezca mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de sus órdenes por parte de ICE y que le exija el pago de multas por incumplimiento.

Un inmigrante proveniente de Ecuador, Carlos Chalco Chango, detenido en el número 26 Federal Plaza a inicio del mes pasado, declaró juradamente que lo obligaron a permanecer con la misma ropa por cuatro días. Aseveró que no había jabón y que las porciones de comida eran muy pequeñas. Afirmo que solo podía hacer llamadas acompañado de un guardia y que nadie le indicó la posibilidad de llamar a un abogado.

Otro detenido, José Javier Cuy Cumes, dijo en una declaración jurada que no recibió ni jabón ni cepillo de dientes hasta que otro recluso le solicitó que los pidiera. Aseguro que tuvo que usar la misma ropa en sus dos días de estancia y que las porciones de comida eran bastante reducidas.

Señaló que perdió 6 libras en el periodo que estuvo bajo la custodia de ICE.

Los abogados alegaron que no pudieron comunicarse con sus clientes encarcelados en 26 Federal Plaza. Previamente, Kaplan ordenó que los inmigrantes arrestados pudieran tener llamadas telefónicas confidenciales y gratuitas con sus abogados dentro de las 24 horas posteriores a su detención y al menos una vez cada 12 horas posteriores a su arresto.

