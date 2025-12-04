Devin Williams se despidió con irónico mensaje para los fans de Yankees tras firmar con Mets

El lanzador relevista Devin Williams no parece preocuparse demasiado por lo que los fanáticos de los Yankees piensen sobre su nuevo contrato con los Mets. O bien, encuentra su reacción un poco irónica.

El contrato de Williams por tres años y 51 millones con los Mets se hizo oficial el miércoles, y se suma a una lista corta de ex lanzadores de los Yankees que se han mudado a Queens recientemente, como Luis Severino y Clay Holmes.

El dos veces Relevista del Año de la Liga Nacional usó sus redes sociales para dejarles saber a los aficionados de los Yankees que no entiende sus mensajes.

“Para un montón de gente que no me quería de vuelta en su equipo, están bastante enojados en los mensajes directos”, dijo Williams en su historia de Instagram.

Devin Williams on Instagram:



“For a bunch of people that didn’t want me back on your team, y’all sure are mad in the DMs” 😂



(via IG/_dvn23) pic.twitter.com/fGPK2CGGkN — SNY Mets (@SNY_Mets) December 4, 2025

Los Yankees adquirieron a Williams desde los Brewers el último invierno, pensando que estaban consiguiendo a uno de los mejores cerradores del béisbol.

Mala temporada con Yankees

En sus únicos meses con los Yankees durante 2025, Devin Williams vivió una temporada turbulenta: empezó como cerrador, pero tras sufrir varios deslices perdió ese rol en julio, y su promedio de efectividad (ERA) terminó en 4.79 — la peor cifra de su carrera.

De todas formas, las estadísticas más avanzadas sugieren que parte de sus problemas provinieron de la mala fortuna “con bolas en juego”, ya que registró un FIP de 2.68, WHIP de 1.13 y promedió 13.1 ponches por cada nueve entradas en 67 presentaciones.

La directa declaración de Devin Williams deja en claro que, más allá del contrato, su llegada a Queens busca marcar una declaración de independencia, al tiempo que reaviva la intensa rivalidad entre ambas franquicias de Nueva York.

