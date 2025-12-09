Adiós Nueva York, hola Los Ángeles: Edwin Díaz acuerda contrato con los Dodgers

El mercado de pitchers de las Grandes Ligas ha sido sacudido por la decisión de Edwin Díaz de buscar un nuevo destino. Tras optar por salir de su lucrativo contrato con los Mets, el “Sugar” Díaz no tardó en encontrar un hogar en uno de los equipos más ambiciosos de la Liga Nacional.

Los Dodgers, conocidos por su capacidad financiera y su búsqueda constante de talento de élite, lograron convencer a Díaz con un acuerdo que promedia $23 millones de dólares por temporada, confirmando su estatus como uno de los closers mejor pagados de la MLB.

La decisión de Díaz y el impacto en la nómina

La opción de salida ejercida por Díaz representa un movimiento estratégico. El acuerdo original que había firmado con los Mets en 2023 por $105 millones de dólares (por cinco años) le permitía buscar un nuevo contrato que le ofreciera mayor seguridad o un mejor valor anual a corto plazo.

Edwin Díaz jugará en Dodgers en 2026. Crédito: AP

La decisión de unirse a los Dodgers no solo refuerza el bullpen de Los Ángeles con una pieza capaz de dominar las novenas entradas, sino que también marca el fin de su etapa en Nueva York, donde se consolidó como una figura querida por la afición a pesar de las altas y bajas del equipo. Su llegada a California lo posiciona inmediatamente como el closer estelar de un equipo con aspiraciones de Serie Mundial.

En 2025 Díaz tuvo una excelente temporada dejando una efectividad de 1.63 con 28 salvados con la franquicia de Queens. Lo que le permitió conseguir este gran acuerdo como agente libre.

